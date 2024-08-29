En Nemli Balkon ve Kiler Dolabında Bile Filizlenmiyor: Patatesleri Saklarken Yanına Koymanız Yeterli
Balkon ya da kiler dolaplarında saklanan patateslerde kısa süre sonra filizlenme sorunu görülebilir. Patateslerin çöpe gitmesine neden olan bu durumun önüne geçebilmek ise oldukça basit. Yıllardır patates üretimi yapan uzmanlar, filizlenme sorununu ortadan kaldırmak için patatesleri nasıl saklamanız gerektiğini açıkladı.
Mutfakların vazgeçilmez lezzeti olan patatesler, çoğu zaman kilolarca alınarak balkon ya da dolap gibi alanlarda saklanıyor.
Ancak birçok insan, aylar sonrasında tüketmek için satın aldığı patateslerin kısa süre sonra filizlendiğine şahit oluyor ve kilolarca patatesi çöpe atmak zorunda kalıyor. Yıllardır patates üretimi ile uğraşan bir çiftçi, patateslerin filizlenmesini engellemek için en iyi saklama koşullarının ne olduğunu açıkladı.
PATATESLERİN YANINA BİRAZ ELMA KOYUN
Uzman isim, patatesleri saklarken mutlaka yanına bir miktar elma koyulması gerektiğini söyleyerek, elmaların patateslerin filizlenme sürecini nasıl durdurduğunu detaylarıyla paylaştı.