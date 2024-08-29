En Nemli Balkon ve Kiler Dolabında Bile Filizlenmiyor: Patatesleri Saklarken Yanına Koymanız Yeterli

Mutfakların vazgeçilmez lezzeti olan patatesler, çoğu zaman kilolarca alınarak balkon ya da dolap gibi alanlarda saklanıyor.



Ancak birçok insan, aylar sonrasında tüketmek için satın aldığı patateslerin kısa süre sonra filizlendiğine şahit oluyor ve kilolarca patatesi çöpe atmak zorunda kalıyor. Yıllardır patates üretimi ile uğraşan bir çiftçi, patateslerin filizlenmesini engellemek için en iyi saklama koşullarının ne olduğunu açıkladı.



PATATESLERİN YANINA BİRAZ ELMA KOYUN



Uzman isim, patatesleri saklarken mutlaka yanına bir miktar elma koyulması gerektiğini söyleyerek, elmaların patateslerin filizlenme sürecini nasıl durdurduğunu detaylarıyla paylaştı.