En Mutlu Olduğumuz Gün ve Saat Belli Oldu: Bilim İnsanları İlk Kez Açıkladı
University College London (UCL) tarafından yapılan araştırma sonucunda en mutlu olduğumuz gün ve saat belli oldu. Araştırma sonuçları, insanların gün içindeki ruh hallerinin belirgin bir şekilde değiştiğini ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, insanların gün içindeki ruh hallerinin düzenli bir döngü izlediğini ortaya koydu. University College London (UCL) tarafından yürütülen çalışmada, 49 binin üzerinde katılımcının bir yıl boyunca takip edilmesiyle elde edilen verilere göre, insanlar genellikle sabahları daha mutlu ve akşamları daha mutsuz oluyor.
SABAHIN KEYFİ, GECENİN HÜZNÜ
Araştırma sonuçları, insanların gün içindeki ruh hallerinin belirgin bir şekilde değiştiğini gösteriyor. Sabah saatlerinde hissedilen mutluluk seviyesi, gün ilerledikçe azalıyor ve gece yarısına doğru en düşük seviyesine ulaşıyor. Bu durum, vücudumuzun doğal ritmi olan sirkadiyen ritmin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
EN MUTLU OLDUĞUMUZ GÜN VE SAAT BELLİ OLDU
Çalışmada, hafta içi ve hafta sonu arasındaki ruh hali farklılıkları da incelendi. Katılımcılar, genellikle salı günlerinin en mutlu gün, pazar günlerinin ise en mutsuz olduklarını gün olarak belirtti. Bu durum, iş hayatının ve sosyal yaşamın etkisiyle açıklandı. Hafta içi daha düzenli bir rutin ve sosyal etkileşimler, insanların daha iyi hissetmelerine neden olurken, hafta sonları yaşanan ani değişiklikler ruh halini olumsuz etkilediği ortaya çıktı.
BİLİM İNSANLARI AÇIKLADI
Araştırmacılar, bu sonuçların vücut saatimizin ruh halimiz üzerindeki etkisiyle ilgili olduğunu düşünüyor. Örneğin, kortizol hormonu gibi bazı hormonlar, gün içindeki ritmik değişimlerle ruh halimizi etkiliyor.
UCL Davranış Bilimleri ve Sağlık Bölümü’nden Dr. Feifei, araştırmanın ruh sağlığı alanında önemli bir adım olduğunu belirtti. Dr. Feifei, "Bulgularımız, ruh sağlığı ve refahın sabah saatlerinde daha iyi olduğunu, gece yarısına doğru ise kötüleştiğini gösteriyor. Bu nedenle, ruh sağlığı destek hizmetleri gün içinde değişen ihtiyaçlara göre kaynaklarını ayarlayabilir. Özellikle gece geç saatlerde daha fazla erişilebilirlik sağlanabilir" dedi.