En Mutlu Olduğumuz Gün ve Saat Belli Oldu: Bilim İnsanları İlk Kez Açıkladı

İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, insanların gün içindeki ruh hallerinin düzenli bir döngü izlediğini ortaya koydu. University College London (UCL) tarafından yürütülen çalışmada, 49 binin üzerinde katılımcının bir yıl boyunca takip edilmesiyle elde edilen verilere göre, insanlar genellikle sabahları daha mutlu ve akşamları daha mutsuz oluyor.

SABAHIN KEYFİ, GECENİN HÜZNÜ

Araştırma sonuçları, insanların gün içindeki ruh hallerinin belirgin bir şekilde değiştiğini gösteriyor. Sabah saatlerinde hissedilen mutluluk seviyesi, gün ilerledikçe azalıyor ve gece yarısına doğru en düşük seviyesine ulaşıyor. Bu durum, vücudumuzun doğal ritmi olan sirkadiyen ritmin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.