En Küçüğü 40 Günde Yapılıyor, 70 Bin Liraya Satılıyor: Sivaslı Ustanın El Emeğinin Eşi Benzeri Yok
Sivas'ta yaşayan bıçak ustası Emre Göçeri, Topkapı Sarayı'nda gördüğü tarihi kılıçlardan etkilenerek, dünyada eşi benzeri olmayan bir bıçak tasarlamayı başardı.
Kaynak: İHA
Göçeri'nin tasarladığı bu özel bıçak, sıradan Sivas bıçaklarının üç katı büyüklüğünde olup, çeliğin üzerine yapılan gravür işlemeleriyle de benzersiz bir eser niteliği taşıyor. Bu özel bıçakların üretimi tam 7 ay sürüyor ve yapımında, 22 yıl boyunca kuruması beklenen manda boynuzu kullanılıyor. Göçeri'nin bıçağı, sağlamlığı ve estetiğiyle dikkat çekerken, koleksiyoncular ve bıçak meraklılarından büyük talep görüyor. Şu ana kadar 50 bin TL teklif edilen bu eşsiz bıçağın fiyatı ise 70 bin TL değerinde.
Göçeri, Topkapı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını inceledikten sonra dövme çelik üzerine çalışmaya karar verdiğini belirtti. Kılıcın tasarım ve işleme detaylarından ilham alan usta, bu zarif işçiliği bir bıçak üzerinde hayata geçirerek, geleneksel zanaatı modern taleplerle buluşturmayı başardı.
EN KÜÇÜĞÜ 40 GÜNDE BİTİYOR
Sivaslı genç bıçak ustası Emre Göçeri, tamamen el işçiliğiyle ürettiği özel bıçağın sapında, 22 yıl boyunca bekletilmiş manda boynuzu kullandığını belirtiyor. Yıllanmış manda boynuzunun üzerindeki damarların, boynuzun yaşını ve değerini gösterdiğini vurgulayan Göçeri, bu malzemenin nadir bulunduğunu, özellikle dişi manda boynuzunun tercih edildiğini, erkek manda boynuzunun kullanılmadığını aktarıyor. Göçeri, bu bıçağı gösterdiği herkesin çok beğendiğini, hatta protokol üyelerinin bile eseri takdir ettiğini söylerken, bu eşsiz bıçağın yerini doldurabilecek başka bir ürün olmadığını ifade ediyor.
Ayrıca Göçeri, bu bıçağın minyatür versiyonlarının yapıldığını ancak ana eserin tamamen benzersiz olduğunu belirtiyor. Şimdiye kadar olumsuz bir geri dönüş almadığını vurgulayan Göçeri, bazı kişiler için fiyatın yüksek görünse de, böyle eşsiz bir projede fiyatın göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ediyor. İlk başta 3.000-5.000 TL'ye satmayı düşündüklerini ancak başka bir benzeri olmadığından, bıçağın fiyatını 70.000 TL olarak belirlediklerini aktarıyor. Sadece minyatürlerinin bile 40 gün sürdüğünü, projeyi tamamlamak için Topkapı Sarayı'na iki kez daha giderek ayrıntılı araştırma yaptığını ve toplamda 7 aylık bir süreç sonunda bu sanat eserini ortaya çıkardığını ekliyor.