En Küçüğü 40 Günde Yapılıyor, 70 Bin Liraya Satılıyor: Sivaslı Ustanın El Emeğinin Eşi Benzeri Yok

Göçeri'nin tasarladığı bu özel bıçak, sıradan Sivas bıçaklarının üç katı büyüklüğünde olup, çeliğin üzerine yapılan gravür işlemeleriyle de benzersiz bir eser niteliği taşıyor. Bu özel bıçakların üretimi tam 7 ay sürüyor ve yapımında, 22 yıl boyunca kuruması beklenen manda boynuzu kullanılıyor. Göçeri'nin bıçağı, sağlamlığı ve estetiğiyle dikkat çekerken, koleksiyoncular ve bıçak meraklılarından büyük talep görüyor. Şu ana kadar 50 bin TL teklif edilen bu eşsiz bıçağın fiyatı ise 70 bin TL değerinde.

Göçeri, Topkapı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını inceledikten sonra dövme çelik üzerine çalışmaya karar verdiğini belirtti. Kılıcın tasarım ve işleme detaylarından ilham alan usta, bu zarif işçiliği bir bıçak üzerinde hayata geçirerek, geleneksel zanaatı modern taleplerle buluşturmayı başardı.