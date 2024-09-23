En İyi Aile Arabaları Belli Oldu: Zirveyi Kore Markası Kaptı
Ailesiyle seyahat edenlerin ihtiyaçlarına yönelik 2024 yılının en iyi aile otomobilleri belli oldu. Özellikle çocuklu ailelerin geniş ve güvenli otomobiller bulmak amacıyla yaptıkları araştırmalar, yıl sonu kampanyalarını da değerlendirmek isteyen alıcılar için önemli hale geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD merkezli US News, 2024 yılının en iyi aile arabalarını belirledi. Araçlar, güvenlik, genişlik, çok yönlülük ve çarpışma testleri gibi kriterlere göre değerlendirildi. Bu kapsamda, en iyi 10 aile arabası arasında çoğunluğun SUV olduğu ve birçok aracın Japon markalarına ait olduğu görüldü. Zirvede ise çok konuşulacak Güney Kore markası yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi