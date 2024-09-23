En İyi Aile Arabaları Belli Oldu: Zirveyi Kore Markası Kaptı

ABD merkezli US News, 2024 yılının en iyi aile arabalarını belirledi. Araçlar, güvenlik, genişlik, çok yönlülük ve çarpışma testleri gibi kriterlere göre değerlendirildi. Bu kapsamda, en iyi 10 aile arabası arasında çoğunluğun SUV olduğu ve birçok aracın Japon markalarına ait olduğu görüldü. Zirvede ise çok konuşulacak Güney Kore markası yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi