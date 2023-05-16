En güzel Van kedisi bu yıl 4 yavru daha doğurdu

Van’da 2022 yılında düzenlenen ‘Van Kedisi Güzellik Yarışması’nda birinci olan ve daha önce 5 yavru doğuran ‘Mia’ isimli kedi, bu yıl da birbirinden güzel 4 yavru daha doğurdu.

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Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin tanıtım çalışmaları sürüyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin doğumları devam ediyor.

Bu yıl ilk grup doğumların tamamlandığı Kedi Evi Villası'nda, ikinci grup doğumlar için hazırlık yapılıyor. Dünyaya gelen yavrular arasında en çok dikkat çeken ise güzellik yarışması birincisi Mia’nın yavruları oldu. Geçtiğimiz yıl 5 yavru dünyaya getiren kedi, bu yıl da 4 yavru doğurdu.

Kaynak: İHA

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