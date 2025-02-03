En Fazla Silaha Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

World Population Review'in 2025 yılında açıkladığı en fazla ateşli silaha sahip ülkeler belli oldu. Son yayınlanan uluslararası raporlara göre, bazı ülkeler sahip oldukları silah sistemleriyle açık ara öne çıktığı belirtildi. Askeri harcamalardaki sürekli artış dikkat çekerken, özellikle modern savaş teknolojilerine yapılan yatırımlar, ülkelerin askeri gücünü sadece sayısal olarak değil, stratejik anlamda da artırıyor. En fazla silaha sahip ülkeler listede Türkiye bakın kaçıncı sırada...