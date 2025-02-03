En Fazla Silaha Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

World Population Review'in 2025 yılında açıkladığı son verilere göre en fazla silaha sahip ülkeler belli oldu. Listede Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.

Kaynak: Haber Merkezi

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En Fazla Silaha Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 1

World Population Review'in 2025 yılında açıkladığı en fazla ateşli silaha sahip ülkeler belli oldu. Son yayınlanan uluslararası raporlara göre, bazı ülkeler sahip oldukları silah sistemleriyle açık ara öne çıktığı belirtildi. Askeri harcamalardaki sürekli artış dikkat çekerken, özellikle modern savaş teknolojilerine yapılan yatırımlar, ülkelerin askeri gücünü sadece sayısal olarak değil, stratejik anlamda da artırıyor. En fazla silaha sahip ülkeler listede Türkiye bakın kaçıncı sırada...

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En Fazla Silaha Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 2

EN FAZLA SİLAHA SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU

30) ANGOLA | 3 MİLYON ATEŞLİ SİLAHI VAR

29) ARJANTİN | 3.3 MİLYON ADET

28) İSPANYA | 3.5 MİLYON

27) AVUSTRALYA | 3.6 MİLYON

26) BİRLEŞİK KRALLIK | 3.6 MİLYON

25) FİLİPİNLER | 3.8 MİLYON

24) MISIR | 3.9 MİLYON

23) AFGANİSTAN | 4.3 MİLYON

22) UKRAYNA | 4.3 MİLYON

21) KOLOMBİYA | 5 MİLYON

20) GÜNEY AFRİKA | 5.4 MİLYON

19) SUUDİ ARABİSTAN | 5.5 MİLYON

18) İRAN | 5.9 MİLYON

17) VENEZUELA | 5.9 MİLYON

16) NİJERYA | 6.2 MİLYON

15) IRAK | 7.6 MİLYON

14) İTALYA | 8.6 MİLYON

13) TAYLAND | 10.3 MİLYON

12) KANADA | 12.7 MİLYON

11) FRANSA | 12.7 MİLYON

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En Fazla Silaha Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada - Resim: 3

10) TÜRKİYE | 13.2 MİLYON

9) YEMEN | 14.9 MİLYON

8) ALMANYA | 15.8 MİLYON

7) MEKSİKA | 16.8 MİLYON

6) BREZİLYA | 17.5 MİLYON

5) RUSYA | 17.6 MİLYON

4) PAKİSTAN | 43.9 MİLYON

3) ÇİN | 49.3 MİLYON

2) HİNDİSTAN | 71.1 MİLYON

1) ABD | 393.3 MİLYON

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