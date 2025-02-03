En Fazla Silaha Sahip Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
World Population Review'in 2025 yılında açıkladığı son verilere göre en fazla silaha sahip ülkeler belli oldu. Listede Türkiye'nin sıralaması şaşırttı.
Kaynak: Haber Merkezi
World Population Review'in 2025 yılında açıkladığı en fazla ateşli silaha sahip ülkeler belli oldu. Son yayınlanan uluslararası raporlara göre, bazı ülkeler sahip oldukları silah sistemleriyle açık ara öne çıktığı belirtildi. Askeri harcamalardaki sürekli artış dikkat çekerken, özellikle modern savaş teknolojilerine yapılan yatırımlar, ülkelerin askeri gücünü sadece sayısal olarak değil, stratejik anlamda da artırıyor. En fazla silaha sahip ülkeler listede Türkiye bakın kaçıncı sırada...
EN FAZLA SİLAHA SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU
30) ANGOLA | 3 MİLYON ATEŞLİ SİLAHI VAR
29) ARJANTİN | 3.3 MİLYON ADET
28) İSPANYA | 3.5 MİLYON
27) AVUSTRALYA | 3.6 MİLYON
26) BİRLEŞİK KRALLIK | 3.6 MİLYON
25) FİLİPİNLER | 3.8 MİLYON
24) MISIR | 3.9 MİLYON
23) AFGANİSTAN | 4.3 MİLYON
22) UKRAYNA | 4.3 MİLYON
21) KOLOMBİYA | 5 MİLYON
20) GÜNEY AFRİKA | 5.4 MİLYON
19) SUUDİ ARABİSTAN | 5.5 MİLYON
18) İRAN | 5.9 MİLYON
17) VENEZUELA | 5.9 MİLYON
16) NİJERYA | 6.2 MİLYON
15) IRAK | 7.6 MİLYON
14) İTALYA | 8.6 MİLYON
13) TAYLAND | 10.3 MİLYON
12) KANADA | 12.7 MİLYON
11) FRANSA | 12.7 MİLYON
10) TÜRKİYE | 13.2 MİLYON
9) YEMEN | 14.9 MİLYON
8) ALMANYA | 15.8 MİLYON
7) MEKSİKA | 16.8 MİLYON
6) BREZİLYA | 17.5 MİLYON
5) RUSYA | 17.6 MİLYON
4) PAKİSTAN | 43.9 MİLYON
3) ÇİN | 49.3 MİLYON
2) HİNDİSTAN | 71.1 MİLYON
1) ABD | 393.3 MİLYON