En Faydalı Tahıllar Belli Oldu: Meğer Yıllardır Yanlış Biliniyormuş

Bilimsel araştırmalara göre, karabuğday, sağlık açısından en faydalı tahıllar arasında yer alıyor. Yüksek antioksidan içeriği ile dikkat çeken karabuğday, gluten içermemesi nedeniyle de alerjik reaksiyon riski taşımıyor. Ayrıca, lif, kompleks karbonhidratlar ve folik asit gibi vitaminler açısından zengin olan bu tahıl, kalp hastalıklarını önlemede etkili bir rol oynuyor.

Özellikle kadınlar için karabuğdayın önemi büyük. Antioksidan içeriği sayesinde yumurtalıkların sağlıklı çalışmasını ve hormon dengesini destekliyor. Beslenme uzmanı Kerry Torrens, karabuğdayın, kandaki şeker seviyesini düzenleyen D-chiroinositol maddesi sayesinde şeker hastaları için de oldukça faydalı olduğunu belirtiyor.