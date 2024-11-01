En Düşük Zekaya Sahip Kan Grubu Belli Oldu: Uzmanlar Açıkladı

Bazı araştırmalar, B kan grubuna sahip bireylerin diğer kan gruplarına göre daha sık unutkanlık ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlar yaşayabileceğini gösteriyor. Bu durumun, beyin kimyasındaki farklılıklar veya diğer biyolojik faktörlerle ilişkili olabileceği düşünülüyor. Ancak, bu bulguların kesin nedenleri henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil.