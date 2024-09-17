En Çok Ziyaret Edilen İnternet Siteleri Belli Oldu: Web'de Rekabet Kızıştı

Listenin başında, küresel ölçekte liderliğini sürdüren Google yer alıyor. Google, yüzde 15,50'lik trafik payıyla listenin zirvesinde bulunuyor. Ancak son yıllarda yükselişini sürdüren ChatGPT ve Kick gibi platformlar, bu listenin dikkat çeken yeni oyuncuları arasında.

2024 YILI TÜRKİYE'NİN İNTERNET TRAFİĞİ VERİLERİ

Google'ın hemen arkasında YouTube yer alıyor. Video içeriklerinin popülerliği, YouTube'un Türkiye'deki güçlü konumunu pekiştiriyor. WhatsApp, iletişim alanında açık ara lider olarak yüzde 3,84'lük bir trafik payına sahip. Türkiye’de mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp’ın gücü dikkat çekiyor.

Türkiye'nin internet trafiği verilerine bakıldığında, sosyal medya platformlarına büyük ilgi olduğu görüldü. X, Facebook ve Instagram gibi uygulamalar internet trafiği verilerinde dikkat çeken bir yer edindi. Bu durum, sosyal medya kullanımının ülke genelinde ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor.

YERLİ PLATFORMLAR YÜKSELİŞTE

Listede bir diğer öne çıkan özellik ise yerli platformların şaşırtan yükselişi oldu. Trendyol, yüzde 1,32’lik trafik payıyla e-ticaret alanında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Türkiye’nin resmi e-devlet platformu turkiye.gov.tr, dokuzuncu sırada kendine yer bulurken, Sahibinden.com ilk 10'u tamamlıyor.