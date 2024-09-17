En Çok Ziyaret Edilen İnternet Siteleri Belli Oldu: Web'de Rekabet Kızıştı
Türkiye'de internet kullanım alışkanlıkları hızla değişirken, 2024 yılı itibarıyla en çok ziyaret edilen internet siteleri belirlendi.
Kaynak: Shiftdelete
Listenin başında, küresel ölçekte liderliğini sürdüren Google yer alıyor. Google, yüzde 15,50'lik trafik payıyla listenin zirvesinde bulunuyor. Ancak son yıllarda yükselişini sürdüren ChatGPT ve Kick gibi platformlar, bu listenin dikkat çeken yeni oyuncuları arasında.
2024 YILI TÜRKİYE'NİN İNTERNET TRAFİĞİ VERİLERİ
Google'ın hemen arkasında YouTube yer alıyor. Video içeriklerinin popülerliği, YouTube'un Türkiye'deki güçlü konumunu pekiştiriyor. WhatsApp, iletişim alanında açık ara lider olarak yüzde 3,84'lük bir trafik payına sahip. Türkiye’de mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp’ın gücü dikkat çekiyor.
Türkiye'nin internet trafiği verilerine bakıldığında, sosyal medya platformlarına büyük ilgi olduğu görüldü. X, Facebook ve Instagram gibi uygulamalar internet trafiği verilerinde dikkat çeken bir yer edindi. Bu durum, sosyal medya kullanımının ülke genelinde ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor.
YERLİ PLATFORMLAR YÜKSELİŞTE
Listede bir diğer öne çıkan özellik ise yerli platformların şaşırtan yükselişi oldu. Trendyol, yüzde 1,32’lik trafik payıyla e-ticaret alanında önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Ayrıca, Türkiye’nin resmi e-devlet platformu turkiye.gov.tr, dokuzuncu sırada kendine yer bulurken, Sahibinden.com ilk 10'u tamamlıyor.
POPÜLER SİTELER HANGİLERİ?
Listede ayrıca Netflix ve ChatGPT gibi global platformlar da bulunuyor. Netflix, video akış hizmetlerinde popülerliğini sürdürürken, ChatGPT’nin listede yer alması, yapay zekâ teknolojisinin Türkiye'deki ilgi düzeyini ortaya koyuyor. Kick.com da listeye dahil olarak, Türkiye’de popülerliği artan diğer platformlardan biri.
İŞTE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 20 SİTE
google.com
youtube.com
whatsapp.com
x.com
instagram.com
facebook.com
google.com.tr
trendyol.com
turkiye.gov.tr
sahibinden.com
live.com
netflix.com
chatgpt.com
hepsiburada.com
yandex.com.tr
roblox.com
twitch.tv
mynet.com
yahoo.com
kick.com