En Çok Yorulan Kan Grubu Belli Oldu: Onlar Doğuştan Halsiz ve Bitkinler

EN ÇOK YORULAN KAN GRUBU BELLİ OLDU

Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 35'inin taşıdığı bu kan grubunun, diğer gruplara kıyasla daha hassas bir kan yapısına sahip olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, A Rh+ kan grubundaki bireylerin kan yapısının daha geçişken ve gevşek olması, enerji kaybının hızlanmasına ve ani yorgunluk hissine yol açabiliyor.