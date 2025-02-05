En Çok Alkol Tüketen Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada
Dünya genelinde kişi başına düşen yıllık alkol tüketim miktarı belli oldu. Türkiye bu listede bakın kaçıncı sırada yer aldı...
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı son rapora göre, ülkelerin yıllık kişi başı alkol tüketimi miktarları belirlendi. Bu rapor, ülkeler arasındaki alkol tüketim alışkanlıkları hakkında önemli ipuçları sundu. Rapor, bazı ülkelerde alkol tüketiminin arttığını, bazılarında ise azaldığını gösterdi. Avrupa ülkelerinin genel olarak yüksek alkol tüketimi dikkat çekerken, Asya ülkelerinde bu oran daha düşük seyrediyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...
Türkiye, dünya genelinde alkol tüketimi en düşük ülkeler arasında yer alıyor. DSÖ verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık alkol tüketimi oldukça düşük seviyelerde.
İŞTE EN FAZLA ALKOL İÇEN ÜLKELER
1. Letonya
12.2 Lt.
2. Çek C.
11.6 Lt.
3. Polonya
11.0 Lt.
4. Rusya
10.8 Lt.
5. Almanya
10.6 Lt.
6. Slovenya
10.6 Lt.
7. Fransa
10.5 Lt.
8. İngiltere
10.0 Lt.
9. ABD
9.5 Lt.
10. Kanada
8.1 Lt.
11. Güney Kore
7.7 Lt.
12. Güney Afrika
7.2 Lt.
13. Yunanistan
6.3 Lt.
14. Çin
4.5 Lt.
15. Hindistan
3.1 Lt.
16. İsrail
3.1 Lt.
17. Türkiye
1.4 Lt.
18. Endonezya
0.1 Lt.