En Çok Alkol Tüketen Ülkeler Belli Oldu: Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayınladığı son rapora göre, ülkelerin yıllık kişi başı alkol tüketimi miktarları belirlendi. Bu rapor, ülkeler arasındaki alkol tüketim alışkanlıkları hakkında önemli ipuçları sundu. Rapor, bazı ülkelerde alkol tüketiminin arttığını, bazılarında ise azaldığını gösterdi. Avrupa ülkelerinin genel olarak yüksek alkol tüketimi dikkat çekerken, Asya ülkelerinde bu oran daha düşük seyrediyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar...

Türkiye, dünya genelinde alkol tüketimi en düşük ülkeler arasında yer alıyor. DSÖ verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık alkol tüketimi oldukça düşük seviyelerde.