En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu
En Çok Aldatan Ülkeler: Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri
Son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar, dünya genelinde ilişkilerde sadakat konusunun ne kadar önemli bir mesele olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle bazı ülkelerde aldatma oranlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu dikkat çekiyor. Peki, Türkiye bu sıralamada nerede yer alıyor? İşte detaylar.
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin bu listenin neresinde olduğu konusunda farklı yorumlar yapılsa da, bu durum toplumda geniş yankı uyandırdı. Aldatma konusu, ilişkilerde yaşanan güvensizlik ve sorunların da göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Bir araştırma, dünyadaki en sadakatsiz ülkeleri belirlediğini ortaya koydu.
Smith Investigation Services, World Population Review ve The Tech Report'un online platformlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, partnerlerini ya da eşlerini en çok aldatan ülkeler listelendi.
LİSTENİN ZİRVESİNDE ABD VAR
ABD, birinci sıradaki yerini korurken Almanya, Birleşik Krallık ve Tayland sıralamayı takip etti.
Araştırmaya katılan ABD'lilerin %71'i en az bir kez partnerlerini aldattıklarını itiraf ederken,
Almanya'da bu oran %68,
Birleşik Krallık'ta %66 ve
Tayland'da %61 olarak kaydedildi.
TÜRKİYE 10. SIRADA
Türkiye onuncu sırada yer aldı. Sıralamada Brezilya ve Fransa %57'lik aldatma oranıyla beşinci sırayı paylaşırken altıncı sıradaki Rusya'da bu oran %53 olarak belirlendi.
Yedinci sırada Japonya'da eşini aldatanların oranı %49 olarak kaydedilirken, Japonya'yı %46 ile Romanya ve %44 ile Avustralya takip etti.
Türkiye ve Kanada, %27'lik aldatma oranıyla onuncu sırayı paylaştı.
"KADINLAR ARZULANMAK İÇİN ALDATIYOR"
Anket katılımcıları, partnerlerini neden aldattıkları konusunda da bilgi paylaştı. Dünya genelinde eşini aldatan erkeklerin %44'ü daha eğlenceli bir deneyim yaşamak için aldatırken kadınların %40'ı daha çok arzulanmak istedikleri için ilişkiye girdiklerini belirtti.
Kaynak: Yeniçağ