En Çok Aldatan Ülkeler : Türkiye'nin Sıralamadaki Yeri Belli Oldu

Son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalar, dünya genelinde ilişkilerde sadakat konusunun ne kadar önemli bir mesele olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle bazı ülkelerde aldatma oranlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu dikkat çekiyor. Peki, Türkiye bu sıralamada nerede yer alıyor? İşte detaylar.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'nin bu listenin neresinde olduğu konusunda farklı yorumlar yapılsa da, bu durum toplumda geniş yankı uyandırdı. Aldatma konusu, ilişkilerde yaşanan güvensizlik ve sorunların da göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bir araştırma, dünyadaki en sadakatsiz ülkeleri belirlediğini ortaya koydu.

Smith Investigation Services, World Population Review ve The Tech Report'un online platformlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, partnerlerini ya da eşlerini en çok aldatan ülkeler listelendi.