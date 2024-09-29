En Büyük Düşmanını Yendiler! Hasadı Başladı, Kilosu 350 Liradan Satılıyor

Samsun’un Atakum ilçesinde, Kaya Güney Mahallesi'nde yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Araştırma Merkezi'nde yetiştirilen kestaneler hasat için olgunlaştı. Ziraat Fakültesi tarafından geliştirilen Akyüz, Ali Nihat, Betizak ve Macit 55 çeşitleri başarılı bir şekilde toplandı. Özellikle "kestane düşmanı" olarak bilinen gal arısına karşı dayanıklılığı ile öne çıkan Akyüz, Ali Nihat ve Betizak çeşitleri, iri taneli yapısı ve lezzeti ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaynak: İHA