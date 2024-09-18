En Az 5 Kilogram Zayıflama Garantili 14 Günlük Japon Diyeti

Daha önce bir gecede bir kilo vermenin yollarını paylaşmıştık. Eğer farklı ve ilginç bir diyet arıyorsanız, Japon diyetine göz atabilirsiniz.

Japon Diyetinin Temel İlkeleri



Japonlar, dünya genelinde en uzun ve sağlıklı yaşam süresine sahip bireyler arasında yer alıyor. 2018 yılında Dünya Sağlık Örgütü, Japonya'nın ortalama yaşam süresinin 84,2 yıl olduğunu belirledi ve bu ülkede obezite oranı sadece %3 ile en düşük seviyelerde bulunuyor. Bu durum, Japon mutfağının geleneksel yemek kültürü ile doğrudan bağlantılı.

Japon diyetinin temeli, düşük kalorili, doyurucu ve lezzetli besinlerden oluşuyor. Porsiyon kontrolü ve estetik sunum, bu diyetin önemli unsurları. Amaç, “gözle yemek” anlayışını teşvik ederek yeme sürecini keyifli hale getirmek.

Florida Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırmaları, günde sadece %8 daha az kalori almanın bile yaşam süresini uzatabileceğini gösteriyor. Bu da Japon diyetinin faydalarını destekliyor.