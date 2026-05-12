Emiralem Çileği Dünyaya Açılıyor! 3 Günlük Dev Festival İçin Geri Sayım Başladı

İzmir’in çilek deposu Emiralem, bu yıl 16. kez düzenlenecek olan festivalini ilk kez uluslararası boyuta taşıyor. 15-16-17 Mayıs tarihlerinde bir milyondan fazla ziyaretçinin beklendiği dev organizasyonda Murat Boz ve Derya Bedavacı konserleriyle coşku zirveye çıkacak.

Menemen Belediyesi, lezzeti ve kokusuyla sınırları aşan Emiralem çileğini büyük bir festivalle dünyaya tanıtıyor. 3 gün sürecek olan 16. Uluslararası Emiralem Çilek Festivali, bu yıl İtalya'dan Balkanlar'a kadar pek çok ülkeden üretici ve sanat grubunu ağırlayarak 'uluslararası' unvanıyla kapılarını açıyor.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Festival, sadece lezzetiyle değil, dev konserleriyle de İzmir’in eğlence merkezi olacak:

  • 15 Mayıs Cuma: Festivalin ilk gününde Oğuz Görceğiz ve ardından popüler müziğin güçlü sesi Derya Bedavacı sahne alacak.
  • 16 Mayıs Cumartesi: Pop müziğin sevilen ismi Murat Boz, unutulmaz bir konserle festival coşkusunu zirveye taşıyacak.

SAHRAP SOYSAL İLE LEZZET YARIŞMASI

Festivalin üçüncü günü olan 17 Mayıs Pazar günü ise tam bir gastronomi şölenine dönüşecek. Ünlü gurme Sahrap Soysal'ın jüri koltuğunda oturacağı yarışmalarda, "En İyi Çilek" ve "En İyi Çilekli Pasta" seçilecek.

Ayrıca diyetisyen Hatice Nur Ege’nin katılımıyla sağlıklı beslenme üzerine söyleşiler gerçekleştirilecek.

'BİR MİLYONU AŞKIN MİSAFİR BEKLİYORUZ'

Hazırlıkların tamamlandığını belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Geçen yıl verdiğimiz sözü tuttuk ve festivalimizi uluslararası seviyeye çıkardık. Sürprizlerimizle, yarışmalarımızla ve tadına doyum olmayan Emiralem çileğimizle biz hazırız. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük şölene bekliyoruz" diyerek davette bulundu.

FESTİVALDE NELER VAR?

  • Çocuk Etkinlikleri: Minikler için çilek fidanı dikimi ve atölye çalışmaları.
  • Tarlada Hasat: Pazar günü sabah saatlerinde gerçekleştirilecek tarlada çilek toplama etkinliği.
  • Uluslararası Katılım: Yunanistan, Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek’ten gelen dans ve müzik gruplarının gösterileri.

Kaynak: İHA

