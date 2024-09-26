Emine Erdoğan'ın Talimatıyla Hindistan'dan Türkiye'ye Getirildi: Meyve Vermesi Tam 5 Yıl Sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, çevre sorunları ve doğal kaynakların korunması amacıyla Ekim 2017'de başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' sürecinde tavsiye edilen, çevreci temizlik ürünlerinin yaygınlaştırılması amacıyla, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında sabun cevizi ağacının ülke ekonomisine kazandırılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ceyhan Orman Fidanlığında sabun cevizi tohumları toprakla buluşturuldu. Anavatanı Asya’nın tropikal ve alt tropikal bölgeleri olan, boyu 25 metreye kadar ulaşarak uzun yıllar yaşayabilen, meyvesi başta deterjan ve şampuan yapımında kullanılan savun cevizi ağacı üretim çalışmaları, beklenenin üzerinde başarıya ulaştı. Literatürde 5 yıldan sonra çiçek açmaya ve ürün vermeye başlayan sabun cevizi ağacı, Akdeniz iklimine uyum sağlayarak kısa zamanda meyve vermeye başladı.