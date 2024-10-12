Emekliliği Kapan Oraya Akın Ediyor: İstanbul'un Dibinde Emekli İçin Cennetten Bir Köşe

EMEKLİLER YENİDEN İŞ HAYATINA GİREMİYOR

Emekli İdris Öztoprak, aktif sigortalı sayısının emekli sayısından az olmasının şaşırtıcı olduğunu ifade ederek, şehirde iş imkânlarının sınırlı olduğunu ve bu durumun emeklilerin yeniden iş hayatına girmemesine yol açtığını belirtti.

Diğer bir emekli olan Muharrem Bayyurt ise, “Neden bu kadar çok emekli var? Bizde 25 yıl çalıştığında, ister 35 ister 40 yaşında ol, emekli olabiliyorsun. Bu durum gelecekte de devam edecek. Ben 1940 doğumluyum ve 48 yaşında emekli oldum. Genç yaşta emekli olanların sayısının artması bu durumdan kaynaklanıyor. Avrupa’da insanlar 65 veya 67 yaşında emekli oluyor” diye konuştu.

DEPREM RİSKİNDEN KAÇAN YERLEŞTİ

Öte yandan, İstanbul’dan emeklilik ve deprem gibi nedenlerle göç edenlerin uğrak noktası Balıkesir’in Erdek ilçesi oldu. Bölgedeki Kapıdağ Yarımadası, gayrimenkul yatırımcılarının ilgisini çekiyor.

Gayrimenkul yatırımcıları, bölgedeki talebe yetişmekte zorlanıyor. Özellikle İstanbul’dan gelenler, bir daha geri dönmek istemediklerini ifade ediyor. Kapıdağ Yarımadası’nda arsa ve tarla ticareti de oldukça gelişmiş durumda.