Emeklilerin Favori İlçeleri Belli Oldu
Emekli olduktan sonra çalıştıkları büyükşehirlerden uzaklaşarak daha küçük bir yerde yaşamak isteyenlerin sayısı hiç de az değil. Türkiye'de emeklilerin en çok tercih ettikleri ilçeler belli oldu.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerin merkezlerinde uzun yıllar çalışan insanlar daha sakin sahil kasabası denilebilecek bölgelere göç ediyor. Üstelik Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremin ardından vatandaşların büyükşehirlere bakış açısı da değişti.
İnsanlar daha az kalabalık hatta kalabalığın neredeyse olmadığı bölgelere göç etmeye çalışıyor. Göç edenlerin başında ise emekli vatandaşlar geliyor. On yıllarca yoğun çalışma temposu ve yorgunluğun ardından emekliler sakin il ve ilçelere kaçıyor.
EMEKLİLERİN FAVORİ İLÇELERİ
Ekonomim'de yer alan habere göre, emekli vatandaşların favori ilçeleri arasında Geyve, Köyceğiz, Ayvalık gibi yerler var. Hobi bahçeleri kurabilecekleri meyve sebze ekebilecekleri ve küçükbaş hayvanlarla ilgilenebilecekleri bölgelere göç eden emekliler gözlerine şu illeri kestiriyor.
10. Denizli
Pamukkale
9. Sakarya
Sapanca
8. Mersin
Erdemli
Silifke
7. Bursa
Mudanya
Gemlik
6. Çanakkale
Gökçeada
Bozcaada
Assos (Behramkale)
5. Balıkesir
Ayvalık
Edremit
Gönen
4. İzmir
Urla
Çeşme
Seferihisar
3. Aydın
Kuşadası
Didim
2. Antalya
Kaş
Alanya
Kemer
1. Muğla
Bodrum
Fethiye
Marmaris
Datça
Söz konusu bölgelerin haricinde bir de Sakarya Geyve var. Vatandaşlar Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçelerini de tercih ediyor. Silifke ve Erdemli ilçelerinde verimli yetiştiricilik yapılabilir. Mersin, sadece emekli vatandaşların değil tatilcilerin de uğrak noktası arasında yer alıyor.