Emeklilerin Favori İlçeleri Belli Oldu

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerin merkezlerinde uzun yıllar çalışan insanlar daha sakin sahil kasabası denilebilecek bölgelere göç ediyor. Üstelik Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremin ardından vatandaşların büyükşehirlere bakış açısı da değişti.

İnsanlar daha az kalabalık hatta kalabalığın neredeyse olmadığı bölgelere göç etmeye çalışıyor. Göç edenlerin başında ise emekli vatandaşlar geliyor. On yıllarca yoğun çalışma temposu ve yorgunluğun ardından emekliler sakin il ve ilçelere kaçıyor.

EMEKLİLERİN FAVORİ İLÇELERİ

Ekonomim'de yer alan habere göre, emekli vatandaşların favori ilçeleri arasında Geyve, Köyceğiz, Ayvalık gibi yerler var. Hobi bahçeleri kurabilecekleri meyve sebze ekebilecekleri ve küçükbaş hayvanlarla ilgilenebilecekleri bölgelere göç eden emekliler gözlerine şu illeri kestiriyor.

10. Denizli

Pamukkale



9. Sakarya

Sapanca

8. Mersin

Erdemli

Silifke

7. Bursa

Mudanya

Gemlik

6. Çanakkale

Gökçeada

Bozcaada

Assos (Behramkale)

5. Balıkesir

Ayvalık

Edremit

Gönen

4. İzmir

Urla

Çeşme

Seferihisar

3. Aydın

Kuşadası

Didim



2. Antalya

Kaş

Alanya

Kemer



1. Muğla

Bodrum

Fethiye

Marmaris

Datça

Söz konusu bölgelerin haricinde bir de Sakarya Geyve var. Vatandaşlar Mersin’in Erdemli ve Silifke ilçelerini de tercih ediyor. Silifke ve Erdemli ilçelerinde verimli yetiştiricilik yapılabilir. Mersin, sadece emekli vatandaşların değil tatilcilerin de uğrak noktası arasında yer alıyor.