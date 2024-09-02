Emekliler Bu Bölgelere Akın Akın Göç Ediyor: Emlakçılar Arsa Konut Yetiştiremez Oldu

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz bölgeleri, emekliler için her zaman cazip bir rota olmuştur. Emeklilik dilekçesini veren pek çok kişi, bu iki bölgedeki popüler ilçelere yerleşmeyi tercih ediyor. Kimileri önceden yatırım yaptığı arsa ve tarlalara geri dönerken, bazıları ise yeni keşfettikleri Geyve, Köyceğiz, Erdemli, Gökova ve Didim gibi huzurlu ilçelerde yaşamlarını sürdürmeyi seçiyor.

Emeklilik ikramiyesini alanlar, Türkiye’nin bu gözde ilçelerinden toprak satın alarak yeni bir başlangıç yapma arayışına giriyor. İşte emeklilerin yoğun ilgi gösterdiği bazı bölgeler...

Kaynak: Gerçek Gündem