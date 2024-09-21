Emekli Oldu, Hobi Olarak Başladı! Şimdi Paraya Para Demiyor

Samsun'da 60 yaşındaki Metin Koç, emekli olduktan sonra bal üreticiliğine merak saldı ve hobi olarak yapmaya başladı. Koç, zaman geçtikçe bu işi büyüttü ve şimdi balın kilosunu 400 TL'ye satıyor.

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Emekli Oldu, Hobi Olarak Başladı! Şimdi Paraya Para Demiyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Ağcaalan Mahallesi’nde ikamet eden 60 yaşındaki Metin Koç'un bal üreticiliğine başlama öyküsü ilham oluyor. Hobi olarak başladığı arıcılıkta bal üretim aşamasına geldiğini ifade eden Metin Koç, “Emekli olmadan önce hayalimde olan ve hobi olarak başladığım arıcılığı isteyerek ve severek yapıyorum" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açmış olduğu kurslara katılarak arının bakımı, kaliteli bal üretimi, pazarlaması gibi pek çok alanda bilgi sahibi olduğunu belirten Koç, "Aldığımız eğitim sayesinde arıcılığı ve bal üretimini daha bilinçli yaptım ve bu kovan sayımızın artmasına büyük katkı sağladı" diye konuştu.

KİLOSUNU 400 TL'DEN SATIYOR

Arıların yayılımına ve bal kalitesine katkı oluşturması için arı çiftliğinin önünde bulunan 2 dönüm alana lavanta diktiğini söyleyen Koç, “Arıları yaylalara götürmek yerine ormanlarda bulunan bitkileri ve çiçeklerin ekimini ve dikimini arı çiftliğimizin önüne yaptık. Mevcut kapasitemizle 500 kilo bal üretiyorum. Balın kilosunu 400 TL’den satıyorum. Hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorum. Üretmek beni çok mutlu ediyor. Hedefim kovan sayısını ve bal üretimini artırmak" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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