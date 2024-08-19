Emekli Dostu İlçeden Herkes Arsa Almaya Başladı! Doğası Hayran Bırakıyor

Sakarya iline bağlı olan Geyve ilçesi, son dönemde emeklilerin ilgisini çekmeye başlamış durumda. Sakin ve huzurlu atmosferi ile dikkat çeken bu ilçe, doğal güzellikleriyle de göz kamaştırıyor. Emeklilerin tercih ettiği bir yer haline gelen Geyve, arsa yatırımı yapmak isteyenlerin de ilgisini çekmeye başladı.

( Geyve, Sakarya iline bağlı ilçedir. Marmara Bölgesi'nin doğusunda, Sakarya ilinin güneyinde yer alır. Doğusunda Karapürçek ve Taraklı, batısında Pamukova, kuzeyinde Sapanca ve Merkez ilçe Adapazarı, güneyinde ise Bilecik iline bağlı Osmaneli ve Gölpazarı ilçeleri vardır. )

Kaynak: Gerçek Gündem