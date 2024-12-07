Elon Musk Duyurdu: X'te (Twitter) Paralı Olan Özellik Kalktı: Artık Bedava Olacak
Elon Musk, sadece X Premium abonelerine sunduğu ve 130 TL ücreti olan yapay zeka sohbet robotu Grok'un, artık tüm kullanıcılar için ücretsiz olduğunu duyurdu. Grok'a ücretsiz erişim sağlanırken bazı kullanım sınırlamaları da getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk'ın satın almasıyla büyük değişimlere uğrayan X (eski adıyla Twitter), kullanıcılarına yeni bir müjde verdi. Daha önce sadece ücretli abonelerin erişimine açık olan yapay zeka sohbet robotu Grok, artık tüm kullanıcılar için ücretsiz hale geldi.
GROK NEDİR, NE İŞE YARAR?
ChatGPT'ye rakip olan Grok, X tarafından geliştirilen güçlü bir yapay zeka modeli. Kullanıcılar, Grok'a sorular sorarak bilgi alabilir, fikirler üretebilir ve hatta görsel içerikler oluşturabilir.
SINIRLAMA GETİRİLDİ
Grok'a ücretsiz erişim sağlanırken bazı kullanım sınırlamaları da getirildi. Kullanıcılar, 2 saat içinde 10 kez soru sorabilecek ve 10 adet görsel oluşturabilecek. Bu sınırlamalar, sistemin aşırı yüklenmesini önlemek ve tüm kullanıcılara eşit fırsat sunmak amacıyla getirildi.
X, Grok ile birlikte canlı sohbet odaları, iş başvuruları gibi yeni özelliklere de kavuştu. Bu gelişmeler, platformu sosyal medya olmaktan öte, bir yaşam platformuna dönüştürüyor.
Bu hamle, Elon Musk'ın yapay zeka teknolojisini daha geniş kitlelere ulaştırma hedefini gösteriyor. Ücretsiz hale getirilen Grok, X platformunun daha da popüler hale gelmesine katkıda bulunacak.