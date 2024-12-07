Elon Musk Duyurdu: X'te (Twitter) Paralı Olan Özellik Kalktı: Artık Bedava Olacak

SINIRLAMA GETİRİLDİ

Grok'a ücretsiz erişim sağlanırken bazı kullanım sınırlamaları da getirildi. Kullanıcılar, 2 saat içinde 10 kez soru sorabilecek ve 10 adet görsel oluşturabilecek. Bu sınırlamalar, sistemin aşırı yüklenmesini önlemek ve tüm kullanıcılara eşit fırsat sunmak amacıyla getirildi.