Elon Musk Duyurdu: X'te (Twitter) Paralı Olan Özellik Kalktı: Artık Bedava Olacak

Elon Musk, sadece X Premium abonelerine sunduğu ve 130 TL ücreti olan yapay zeka sohbet robotu Grok'un, artık tüm kullanıcılar için ücretsiz olduğunu duyurdu. Grok'a ücretsiz erişim sağlanırken bazı kullanım sınırlamaları da getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Elon Musk Twitter Sosyal Medya
Elon Musk Duyurdu: X'te (Twitter) Paralı Olan Özellik Kalktı: Artık Bedava Olacak - Resim: 1

Elon Musk'ın satın almasıyla büyük değişimlere uğrayan X (eski adıyla Twitter), kullanıcılarına yeni bir müjde verdi. Daha önce sadece ücretli abonelerin erişimine açık olan yapay zeka sohbet robotu Grok, artık tüm kullanıcılar için ücretsiz hale geldi.

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Elon Musk Duyurdu: X'te (Twitter) Paralı Olan Özellik Kalktı: Artık Bedava Olacak - Resim: 2

GROK NEDİR, NE İŞE YARAR?

ChatGPT'ye rakip olan Grok, X tarafından geliştirilen güçlü bir yapay zeka modeli. Kullanıcılar, Grok'a sorular sorarak bilgi alabilir, fikirler üretebilir ve hatta görsel içerikler oluşturabilir.

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Elon Musk Duyurdu: X'te (Twitter) Paralı Olan Özellik Kalktı: Artık Bedava Olacak - Resim: 3

SINIRLAMA GETİRİLDİ

Grok'a ücretsiz erişim sağlanırken bazı kullanım sınırlamaları da getirildi. Kullanıcılar, 2 saat içinde 10 kez soru sorabilecek ve 10 adet görsel oluşturabilecek. Bu sınırlamalar, sistemin aşırı yüklenmesini önlemek ve tüm kullanıcılara eşit fırsat sunmak amacıyla getirildi.

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Elon Musk Duyurdu: X'te (Twitter) Paralı Olan Özellik Kalktı: Artık Bedava Olacak - Resim: 4

X, Grok ile birlikte canlı sohbet odaları, iş başvuruları gibi yeni özelliklere de kavuştu. Bu gelişmeler, platformu sosyal medya olmaktan öte, bir yaşam platformuna dönüştürüyor.

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Elon Musk Duyurdu: X'te (Twitter) Paralı Olan Özellik Kalktı: Artık Bedava Olacak - Resim: 5

Bu hamle, Elon Musk'ın yapay zeka teknolojisini daha geniş kitlelere ulaştırma hedefini gösteriyor. Ücretsiz hale getirilen Grok, X platformunun daha da popüler hale gelmesine katkıda bulunacak.

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