Elmaya Karanfil Batırmak Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyan Kulaklarına İnanamıyor

Elma, her mevsim sofralarımızda yer alan, sağlıklı ve lezzetli bir meyve. Karanfil ise, eşsiz aromasıyla bilinen bir baharat. Bu iki farklı elementin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan karanfil bezeli elma, geçmişten günümüze aşkın ve barışın sembolü olarak kullanılmış.