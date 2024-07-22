Elma ya da Muz Sananlar Yanılıyor! En Sağlıklı 3 Meyve Bakın Nelermiş...
Sağlık için tavsiye edilen gıdalar arasında ilk sırada meyveler yer alır. Buna karşın birçok meyve, içerdiği yüksek şeker oranı ve insülin tetikleyici etkileri nedeniyle beslenme uzmanları tarafından sıklıkla tavsiye edilmez. Halk arasında şifa deposu olarak bilinen elma, armut ya da muz gibi meyvelerin dışında, sağlımıza en çok faydası olan meyvelerin ne olduğunu merak ettiniz mi? Yapılan araştırmalar insan sağlığı için en faydalı 3 meyveyi gözler önüne serdi.
Herkes sağlıklı ve uzun bir hayat istese de, birçoğumuz bunun için gerekli olan beslenme düzenine uyma başarısını gösteremez.
İlerleyen yaşlarda başlayan sağlık sorunları ya da kilo vermek için başlanılan diyet programlarının ardından oluşturulan yeni beslenme listelerinin vazgeçilmezleri ise meyveler olmakta. Manavlardan marketlere en sık karşılaştığımız meyveler, birçoğumuz için aynı zamanda 'en sağlıklı meyveler' olarak kodlanıyor. Bu hatalı algı nedeniyle diyet listelerinde 'sınırsız' şekilde tükettiğimiz meyveler, içerdikleri yüksek şeker oranıyla daha fazla kilo almamıza ya da sağlık sorunu yaşamamıza neden olabilir.
İŞTE İNSAN SAĞLIĞINA EN ÇOK FAYDASI BULUNAN 3 MEYVE
Uzmanlar, insan vücudu için en olumlu etkiye sahip meyveleri inceledi ve ortaya çıkan 3 meyve görenleri şaşırttı.
Limon:
Sofralarımızdan ayrılmayan limon, ekşi tadına rağmen birçok besleyici özelliğe sahip. Limonlar, mide suyunun asidikliğini artırarak sindirimi kolaylaştırır. Limonlar, içerdikleri C ve K vitaminlerinin yanı sıra aynı zamanda zengin bir potasyum kaynağı olarak biliniyor.
Greyfurt:
C ve K vitaminleri açısından zengin olan bir başka besin ise greyfurttur. Minimum düzeyde glikoz ve fruktoz içeren bu besin, yenilebilecek düzeyde ekşidir. Greyfurtun neredeyse hiçbir kötü özelliği yoktur ve bu nedenle sık sık tıbbi beslenme yöntemlerinde tercih edilir.
Nar:
Kabuğu ve tohumları da dahil olmak üzere, nara ait her şey sağlıklı olarak bilinir. Narların sulu kısmı potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir. Kabuğu yüksek oranda demir içerir ve kurutulmuş kar kabukları infüzyonu bir antelmintiktir.