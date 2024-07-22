Elma ya da Muz Sananlar Yanılıyor! En Sağlıklı 3 Meyve Bakın Nelermiş...

Limon:

Sofralarımızdan ayrılmayan limon, ekşi tadına rağmen birçok besleyici özelliğe sahip. Limonlar, mide suyunun asidikliğini artırarak sindirimi kolaylaştırır. Limonlar, içerdikleri C ve K vitaminlerinin yanı sıra aynı zamanda zengin bir potasyum kaynağı olarak biliniyor.





Greyfurt:

C ve K vitaminleri açısından zengin olan bir başka besin ise greyfurttur. Minimum düzeyde glikoz ve fruktoz içeren bu besin, yenilebilecek düzeyde ekşidir. Greyfurtun neredeyse hiçbir kötü özelliği yoktur ve bu nedenle sık sık tıbbi beslenme yöntemlerinde tercih edilir.





Nar:

Kabuğu ve tohumları da dahil olmak üzere, nara ait her şey sağlıklı olarak bilinir. Narların sulu kısmı potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir. Kabuğu yüksek oranda demir içerir ve kurutulmuş kar kabukları infüzyonu bir antelmintiktir.