Elektrikli Süpürgeye 1 Tane Koyup Çalıştırın: Kiri, Tozu, Tüyü Her Şeyi Mıknatıs Gibi Çekecek

KÖTÜ KOKUYU ORTADAN KALDIRIR

Süpürme işlemi sırasında ortaya çıkan toz ve kirli hava, bazen hoş olmayan kokulara neden olabilir. Islak mendillerin genellikle hoş ve ferah kokuları vardır. Süpürge çalışırken bu koku havaya yayılarak, evinizde daha temiz ve ferah bir ortam yaratır. Islak mendilin yaydığı koku, toz ve kirden kaynaklanan kötü kokuları maskeleyerek daha hoş bir koku deneyimi sunar.