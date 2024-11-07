Elektrikli Cihazların Güvenliği İçin Bu Detaya Dikkat: 30 Saniye Neden Önemli?

NEDEN 30 SANİYE?

Günümüzde hemen her ev ve iş yeri, elektronik cihazlarla donatılmış durumda. Çamaşır makinelerinden akıllı telefonlara kadar tüm bu cihazlar, elektrik devreleriyle çalışıyor ve her biri potansiyel sorunlara açık. Aşırı yüklenme, voltaj dalgalanmaları gibi elektriksel problemler halen yaşanabiliyor. Bu nedenle, fişi çekilen bir cihazı tekrar fişe takmadan önce 30 saniye beklemek, cihazın sorunsuz ve güvenli çalışmasını sağlamak açısından kritik bir adım olarak kabul ediliyor.