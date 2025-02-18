Elektrik Panosuna Giren Kedi Böyle Kurtarıldı

Hatay’ın Payas ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir petrol istasyonunda çalışanlar, elektrik panosundan gelen sesleri fark ederek içeride bir kedi olduğunu anladı. Kediyi çıkarmaya çalışan çalışanlar, başarılı olamayınca elektrik kurumuna haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, panoda güvenlik önlemi aldı. Ardından barınak veterineri, kediyi uyuşturucu iğne ile bayıltarak itfaiye ekiplerinin müdahale etmesini sağladı. Kedi, güvenli bir şekilde panodan çıkarılarak uzak bir alana bırakıldı.

Kaynak: İHA