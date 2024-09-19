Eldeki Soğan ve Sarımsak Kokusunu Hemen Geçiren Basit Yöntem! İşte Şeflerin Gizli Yöntemi
Yemek yaparken doğradığınız soğan ve sarımsağın kokusunu anında geçiren basit yöntem belli oldu. 40 yıllık şefler bu gizli yöntemi kullanıyor. Formülü çok basit olan bu yöntem ile kokudan anında kurtulabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Mutfakta yemek hazırlarken sıkça karşılaşılan soğan ve sarımsak kokusu, ellerde kalıcı bir iz bırakabilir. Ancak, bu kokulardan kurtulmak sandığınız kadar zor değil. Şeflerin yıllardır kullandığı etkili yöntemlerle ellerinizdeki kokuyu hızla yok edebilirsiniz. İşte pratik çözümler...
Limon Suyu: Limonun doğal asidik yapısı, soğan ve sarımsak kokusunu nötralize eder. Ellerinizi limon suyu ile ovalayarak bu kokulardan kolayca kurtulabilirsiniz.
Kahve Telvesi: Ellerinizi kahve telvesi ile ovmak, kokuyu bastırarak ferahlatıcı bir etki yaratır. Kahvenin güçlü kokusu, rahatsız edici kokuları gidermede oldukça etkilidir.
Paslanmaz Çelik: Paslanmaz çelik yüzeyler, eldeki kötü kokuları absorbe edebilir. Bıçaklar ya da lavabonuzun paslanmaz çelik kısmını kullanarak ellerinizi ovalamanız, kokunun hızla azalmasına yardımcı olur.
Diş Macunu: Ellerinizi yıkadıktan sonra bir miktar diş macunu kullanarak ovmanız da kokuyu giderebilir. Diş macununun içeriğinde bulunan mentol, ferahlatıcı bir etki sağlayarak kötü kokuları yok eder.