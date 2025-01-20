Elazığ'da Gökyüzünde Belirdi: Görenler Panik Halinde Kaçıştı! Bilim İnsanları Bile Açıklayamadı
Elazığ’da oluşan mantar bulutu sosyal medyada gündem oldu. Gökyüzünde bir anda görenler panikle kaçıştı. Bilim insanları gizemli bulutun neden oluştuğunu açıklayamadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Elazığ'da gökyüzünde aniden beliren devasa mantar bulutu, hem bölge halkının hem de bilim insanlarının dikkatini çekti. Sosyal medyada peş peşe paylaşılan görüntüler, adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibiydi. Peki, bu ilginç doğa olayı nasıl oluştu?
BİLİM İNSANLARI AÇIKLAYAMADI
Elazığ'da görülen mantar bulutunun oluşum nedeni, henüz kesin olarak belirlenmiş değil. Ancak uzmanlar, bu tür bulutların genellikle şiddetli fırtınalar, volkanik patlamalar veya endüstriyel kazalar gibi büyük enerji açığa çıkaran olaylar sonucu oluştuğunu belirtiyorlar. Elazığ'da böyle bir olayın yaşanmamış olması, bu bulutun oluşumunu daha da gizemli kılıyor.
MANTAR BULUTU NEDİR?
Genellikle nükleer patlamalarla ilişkilendirilen mantar bulutları, aslında güçlü patlamalar sonucu oluşan bir doğa olayıdır. Bu bulutlar, patlamanın şiddetiyle yükselen sıcak havanın soğuk hava ile birleşmesi sonucu ortaya çıkar. Oluşan bu yapı, mantar şapkasına benzediği için bu ismi alır.
Örneğin yakın zamanda Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, şehrin limanındaki bir depodaki amonyum nitratın patlamasından sonra oluşan mantar şeklindeki bulut kameralar tarafından kaydedilmişti.