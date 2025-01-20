Elazığ'da Gökyüzünde Belirdi: Görenler Panik Halinde Kaçıştı! Bilim İnsanları Bile Açıklayamadı

BİLİM İNSANLARI AÇIKLAYAMADI

Elazığ'da görülen mantar bulutunun oluşum nedeni, henüz kesin olarak belirlenmiş değil. Ancak uzmanlar, bu tür bulutların genellikle şiddetli fırtınalar, volkanik patlamalar veya endüstriyel kazalar gibi büyük enerji açığa çıkaran olaylar sonucu oluştuğunu belirtiyorlar. Elazığ'da böyle bir olayın yaşanmamış olması, bu bulutun oluşumunu daha da gizemli kılıyor.