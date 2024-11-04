El ve Ayaklar Meğer Bu Yüzden Karıncalanıyormuş: Bilim İnsanları Açıkladı

Kolumuzun üzerine yattığımızda veya ayağımız uyuştuğunda hissettiğimiz o rahatsız edici karıncalanma hissi, tıbbi dilde "parestezi" olarak adlandırılır. Bu durum, sinirlerin geçici olarak sıkışması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Sinirler, beyne duyusal bilgileri taşıyan elektrik kabloları gibidir. Bu kablolar sıkıştığında veya hasar gördüğünde, beyne gönderdikleri sinyallerde bozulmalar meydana gelir ve biz de bu durumu karıncalanma olarak hissederiz.