El ve Ayaklar Meğer Bu Yüzden Karıncalanıyormuş: Bilim İnsanları Açıkladı
Günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız karıncalanma hissi, aslında vücudumuzun bize verdiği önemli bir sinyal olabilir. Bilim insanları, karıncalanma hissinin nedenini açıkladı. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Kolumuzun üzerine yattığımızda veya ayağımız uyuştuğunda hissettiğimiz o rahatsız edici karıncalanma hissi, tıbbi dilde "parestezi" olarak adlandırılır. Bu durum, sinirlerin geçici olarak sıkışması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Sinirler, beyne duyusal bilgileri taşıyan elektrik kabloları gibidir. Bu kablolar sıkıştığında veya hasar gördüğünde, beyne gönderdikleri sinyallerde bozulmalar meydana gelir ve biz de bu durumu karıncalanma olarak hissederiz.
NEDEN KARINCALANMA OLUR?
En sık görülen neden, sinirlerin üzerine baskı uygulanmasıdır. Örneğin, kolunuzun üzerine yattığınızda kol siniriniz sıkışır ve karıncalanma hissi oluşur. Sinirlere yeterli kan gitmemesi, sinirlerin oksijensiz kalmasına ve işlevlerini kaybetmesine neden olabilir.
Özellikle B12 vitamini eksikliği, sinir hasarına ve karıncalanmaya yol açabilir. Diyabet, multiple skleroz gibi sinir sistemini etkileyen hastalıklar, kronik karıncalanmaya neden olabilir. Karpal tünel sendromu gibi, sinirlerin geçtiği kanallarda daralma olması da karıncalanmaya yol açabilir.
KARINCALANMA NE ZAMAN TEHLİKELİDİR?
Kısa süreli ve geçici karıncalanmalar genellikle zararsızdır. Ancak, karıncalanma hissi şiddetliyse, uzun süre devam ediyorsa veya başka belirtilerle birlikte geliyorsa (ağrı, güçsüzlük, uyuşma gibi) bir sağlık uzmanına başvurmanız önemlidir.