Ekmekler Marketlerde Neden Kese Kağıdında Satılıyor? Meğer Bu Yüzdenmiş

Ekmeklerin bakkallarda ve fırınlarda poşetle verilirken, marketlerde neden kahverengi kese kağıdında satıldığını merak ettiniz mi? İşte nedeni…

Kaynak: Haber Merkezi

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Ekmekler Marketlerde Neden Kese Kağıdında Satılıyor? Meğer Bu Yüzdenmiş - Resim: 1

Ekmek, dünya çapında en yaygın tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Marketlerde, fırınlarda ve pastanelerde dilimli veya bütün olarak, kağıt veya plastik torbalarda çeşit çeşit ekmek bulmak mümkündür. Ancak, ekmeklerin süpermarket raflarında genellikle kahverengi torbalarda sunulmasının altında önemli bir sebep yatıyor.

UZUN SÜRE TAZE TUTUYOR

Uzmanlara göre, ekmeğin kahverengi poşetlerde satılmasının ardındaki gerekçe, ekmeğin taze kalmasını sağlamaktır. Sıcak ekmek, doğrudan plastik torbalara yerleştirildiğinde, içindeki doğal nem bu torbalarda toplanarak ekmeğin kabuğunun yumuşamasına ve ekmeğin çabuk bayatlamasına neden olur. Kahverengi kağıt torbalar ise, ekmeğin nem dengesini koruyarak daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.

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Ekmekler Marketlerde Neden Kese Kağıdında Satılıyor? Meğer Bu Yüzdenmiş - Resim: 2

EKMEĞİN NEFES ALMASINI SAĞLIYOR

Zamanla, ekmek plastik ambalajlarda saklanırsa, hoş olmayan, sakızımsı bir doku kazanabilir ve nem birikimi küf oluşumunu hızlandırabilir. Buna karşılık, kahverengi kağıt torbalar, ekmeğin 'nefes almasını' sağlar, böylece ekmek doğal özelliklerini korur. Bu sayede ekmeğin kabuğu çıtır kalır ve taze ekmeğin kendine has aroması uzun süre muhafaza edilir.

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Ekmekler Marketlerde Neden Kese Kağıdında Satılıyor? Meğer Bu Yüzdenmiş - Resim: 3

KRAFT KAĞIDI VE ŞEFFAF PENCERE

Ekmek poşetlerinin çoğu, dayanıklı ve doğal olarak kahverengi renkte olan kraft kağıdından yapılır. Bu torbaların bazılarında, ekmeğin daha kolay görülebilmesi için küçük bir şeffaf plastik pencere bulunur.

Ekmeğin uzun süre taze kalabilmesi için kahverengi kese kağıtlarının kullanımı, hem tüketicinin lezzetli ekmeğe ulaşmasını hem de gıda israfının önüne geçmekte yardımcı oluyor.

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