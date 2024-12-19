Ekmekler Marketlerde Neden Kese Kağıdında Satılıyor? Meğer Bu Yüzdenmiş

Ekmek, dünya çapında en yaygın tüketilen gıdalar arasında yer alıyor. Marketlerde, fırınlarda ve pastanelerde dilimli veya bütün olarak, kağıt veya plastik torbalarda çeşit çeşit ekmek bulmak mümkündür. Ancak, ekmeklerin süpermarket raflarında genellikle kahverengi torbalarda sunulmasının altında önemli bir sebep yatıyor.

UZUN SÜRE TAZE TUTUYOR

Uzmanlara göre, ekmeğin kahverengi poşetlerde satılmasının ardındaki gerekçe, ekmeğin taze kalmasını sağlamaktır. Sıcak ekmek, doğrudan plastik torbalara yerleştirildiğinde, içindeki doğal nem bu torbalarda toplanarak ekmeğin kabuğunun yumuşamasına ve ekmeğin çabuk bayatlamasına neden olur. Kahverengi kağıt torbalar ise, ekmeğin nem dengesini koruyarak daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.