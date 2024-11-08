Ekmek Yerine Yeniyor: Doğru Pişirilmezse Zehirliyor
Dünyada ekmek yerine tüketilen ve faydaları saymakla bitmeyen manyok bitkisi, doğru şekilde hazırlanmadığında zehirlediği belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Görünümüyle patatesi andıran, ancak içinde barındırdığı besin değeriyle bambaşka bir yere oturan manyok, özellikle Güney Amerika ve Afrika gibi sıcak iklimlerde yetişen nişastalı bir kök sebzesidir. Binlerce yıldır bu bölgelerin yerli halkı tarafından tüketilen manyok, günümüzde de dünya genelinde milyonlarca insanın beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Manyok, C vitamini deposu olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur. İçerdiği manganez ise güçlü bir antioksidan olarak görev yaparak hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Özellikle soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili olduğu bilinmektedir.
CİLDİ GENÇLEŞTİRİYOR
Manyok sadece içten değil, dıştan da güzelliğe katkı sağlar. Cilt bakımında kullanılan manyok kökü, ölü deri hücrelerini temizleyerek cilde ışıltı kazandırır. Aynı zamanda kolajen üretimini destekleyerek cildin gençleşmesine yardımcı olur. Güneşin zararlı etkilerine karşı da koruyucu bir kalkan görevi görür.
KAN ŞEKERİNİ DENGELER
Manyok, diğer nişastalı besinlere göre daha düşük glisemik indekse sahip olması nedeniyle kan şekerini daha yavaş yükseltir. Bu özelliği sayesinde diyabet hastaları için de uygun bir besin alternatifi olabilir. Ayrıca, lif içeriği sayesinde tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı
BU ŞEKİLDE YİYİNCE ZEHİRLİYOR
Manyok, doğru şekilde hazırlanmadığında zehirli olabilen bir besindir. İçerdiği siyanür, ısıl işlemle yok edilmelidir. Bu nedenle manyok mutlaka pişmiş olarak tüketilmelidir. Ayrıca, böbrek hastalığı olan kişilerin doktorlarına danışmadan manyok tüketmemeleri önerilir.