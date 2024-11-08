Ekmek Yerine Yeniyor: Doğru Pişirilmezse Zehirliyor

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Manyok, diğer nişastalı besinlere göre daha düşük glisemik indekse sahip olması nedeniyle kan şekerini daha yavaş yükseltir. Bu özelliği sayesinde diyabet hastaları için de uygun bir besin alternatifi olabilir. Ayrıca, lif içeriği sayesinde tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı