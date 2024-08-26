Ekmek, Şeker ya da Tuz Değil! Hafızayı En Çok Zayıflatan 3 Yiyecek Bakın Neymiş

Hafızamız, doğuştan sahip olduğumuz en büyük ayrıcalıklar arasında yer alıyor. Ancak gün içerisinde yaşanılan sık sık unutkanlıkların sayısının artması, özellikler orta yaşlardan itibaren Alzheimer hastalığına yakalanma korkusuna neden oluyor.



İnsanlar, çoğu zaman hafızayı güçlendirecek yiyeceklerin ne olduğu merak ederken, hangi yiyeceklerin hafıza üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğunu araştırmamakta. Oysa insan hafızası üzerinde olumsuz etkiler bırakan yiyeceklere benzer olarak, unutkanlığa neden olan besinlerin de sayısı oldukça fazla.



HANGİ YİYECEKLER UNUTKANLIĞI TETİKLİYOR?



Danimarka'da yürütülen bir araştırma, genetik faktörlerin yanı sıra beslenme şekilleri ile hafıza arasında bir ilişkinin olup olmadığını inceledi. Sonuçlar, doktorların beklentilerinin de üzerinde çıktı. Gerçekten de tüketilen yiyecekler, hafızayı olumlu ya da olumsuz olarak etkilemekte.



Unutkanlıkların artması, evden çıkıldığında pencerelerin ya da ocakların açık unutulduğunun düşünülmesi, anahtar ya da cüzdan kayıplarının sık sık yaşanmaya başlaması gibi istenmeyen durumlar, yanlış gıdaları tüketmenizle ilişkili olabilir. İşte doktorlara göre hafızayı zayıflatan ve unutkanlığı tetikleyen besinler...