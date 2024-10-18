Ekmek, Makarna, Yumurta, Yulaf Değil: 1 Kaşığı Bile Saatlerde Tok Tutan Gıda Bakın Neymiş

1 KAŞIĞI SAATLERCE TOK TUTUYOR

Quinoa (Kinoa), yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini artırıyor. İçerdiği protein ve diğer besin maddeleri, onu beslenme açısından zengin bir seçenek haline getiriyor. 100 gram quinoa, yaklaşık 4.4 gram protein ve 2.8 gram lif barındırıyor; bu değerler, makarna ve pirinçle karşılaştırıldığında daha üstün bir besin profili sunuyor. Ayrıca, gluten içermemesi nedeniyle gluten intoleransı olanlar için de ideal bir tercih oluşturuyor.