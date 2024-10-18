Ekmek, Makarna, Yumurta, Yulaf Değil: 1 Kaşığı Bile Saatlerde Tok Tutan Gıda Bakın Neymiş
Ekmek, Makarna, yumurta, yulaf gibi sıkça tüketilen yiyeceklerin yeri tahtından edecek bu gıdanın 1 kaşığı bile saatlerce tok tutuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yemek alışkanlıklarımızda devrim yaratacak yeni bir gıda gündemde. Makarna ve pilav gibi sık tüketilen gıdaların yerine geçebilecek bu besin, tok tutma özelliğiyle öne çıkıyor. Uzmanlar, bu tahılın uzun süre tok tutma etkisinin yanında sağlık açısından da vücuda çok fazla yararı olduğu konusunda uyarıyor.
1 KAŞIĞI SAATLERCE TOK TUTUYOR
Quinoa (Kinoa), yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi yavaşlatarak tokluk hissini artırıyor. İçerdiği protein ve diğer besin maddeleri, onu beslenme açısından zengin bir seçenek haline getiriyor. 100 gram quinoa, yaklaşık 4.4 gram protein ve 2.8 gram lif barındırıyor; bu değerler, makarna ve pirinçle karşılaştırıldığında daha üstün bir besin profili sunuyor. Ayrıca, gluten içermemesi nedeniyle gluten intoleransı olanlar için de ideal bir tercih oluşturuyor.
DİYET LİSTELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ
Son yıllarda sağlıklı beslenme trendlerinin artışıyla birlikte quinoa, dünya genelinde hızla popülerlik kazanıyor. Özellikle diyet yapanlar ve sporcular arasında tercih edilen bu tahıl, doyurucu ve besleyici özellikleriyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, makarna ve pirince alternatif olarak quinoa’nın mutfaklarda daha fazla yer alacağını öngörüyor.