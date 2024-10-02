Ekmeğin Bu Kısımlarını Sakın Yemeyin: Meğer Kanser Yapıyormuş

KAN ŞEKERİNİ TAVAN YAPIYOR

Beyaz ekmek, yüksek oranda rafine un içerdiği için besin değerinden yoksundur. Lif, vitamin ve mineral açısından fakir olan bu ekmek türü, kan şekerinde ani yükselmelere neden olabilir. Bu durum, obezite ve diyabet gibi sağlık sorunlarının gelişmesine zemin hazırlayabilir.



