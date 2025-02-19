Ekiplerden Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Ekiplerden Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun merkezli olarak Samsun ve Antalya'da ekipler tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma yürüttü.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Samsun ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyete götürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı bahis suçuna karşı mücadelenin aralıksız devam edeceği, suç örgütlerine karşı operasyonların süreceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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