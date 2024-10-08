Ekim Ayında Bu Bitkileri Mutlaka Budayın: Yazın Meyveye ve Çiçeğe Doyacaksınız
Ekim ayının gelmesiyle birlikte sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Botanik uzmanları, kar yağışı başlamadan önce geç budama işlemlerinin tamamlanması gerektiğini belirtiyor. Gelecek yıl ağaçların ve bitkilerin erken ve sağlıklı çiçek açabilmesi için budanması gereken 3 tür bitki paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sonbahar mevsiminde gerçekleştirilen geç budama işlemi, bitkilerin ve ağaçların gelecek yıl daha canlı büyümesine ve verimli meyve vermesine katkı sağlıyor. Yazın sonlarına doğru yapılan erken budamanın aksine, geç budama işlemi, kış öncesinde ağaçları zorlu hava koşullarına karşı koruyor. Bahçe uzmanları, budama işleminin iyi bir budama makası ve bahçe merhemi ile yapılması gerektiğini vurgularken, bu işlemin nasıl yapılması gerektiğine dair adımları ve ekim ayında budama gerektiren üç bitki ve ağaç türünü şöyle sıralıyor:
EKİMDE BU 3 AĞACI MUTLAKA BUDAYIN
Kayısı Ağacı
Kayısı ağaçlarının bir sonraki büyüme döneminde erkenden çiçek açabilmesi için, ekim ayının ortasına kadar budama işlemi yapılmalıdır. Eylül ayında hasadı yapılan bu ağaçlar, geç budama ile kış soğuklarına daha dayanıklı hale gelir. Bahçıvanlar, yeni sürgünlerin çıkması için dalların inceltilmesini öneriyor. Uygun bir budama ile mayısın ilk haftasında kayısı hasadına başlanabileceği belirtiliyor.
Elma Ağacı
Ağustos ayında erken budama işlemi yapılan elma ağaçları için ekim ayının bitmeden ikinci bir budama gerçekleştirilmelidir. Eylül ayında meyve veren elma ağaçlarının, ekim itibarıyla inceltilmesi gerektiği vurgulanıyor. Dalların düzgün bir şekilde budanması, gelecek yıl elmaların daha canlı ve güneşte olgunlaşmasını sağlayacaktır. Budamanın dikey şekilde ve 40 cm'yi geçmemenin önemini hatırlatan uzmanlar, tomurcukların oluşacağı sürgünlerin budanmasının sakıncalı olduğu da belirtiliyor.
Ahududu Ağacı
Ekimde mutlaka budanması gereken önemli ağaçlardan biri de ahududu ağacı olarak biliniyor. Son dönemlerin öne çıkan meyvelerinden biri olan ahududular, gelişememiş ve hasat edilmiş olan sürgünlerin budanması gerektiği konusunda önem arz ediyor. Budama işlemi tamamlandıktan sonra, güçlü sürgünlerin iki hafta boyunca bırakılması ve bir tel yardımıyla bağlanması, bitkinin soğuk hava koşullarında zarar görmesini önleyecektir.