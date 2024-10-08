Ekim Ayında Bu Bitkileri Mutlaka Budayın: Yazın Meyveye ve Çiçeğe Doyacaksınız

Sonbahar mevsiminde gerçekleştirilen geç budama işlemi, bitkilerin ve ağaçların gelecek yıl daha canlı büyümesine ve verimli meyve vermesine katkı sağlıyor. Yazın sonlarına doğru yapılan erken budamanın aksine, geç budama işlemi, kış öncesinde ağaçları zorlu hava koşullarına karşı koruyor. Bahçe uzmanları, budama işleminin iyi bir budama makası ve bahçe merhemi ile yapılması gerektiğini vurgularken, bu işlemin nasıl yapılması gerektiğine dair adımları ve ekim ayında budama gerektiren üç bitki ve ağaç türünü şöyle sıralıyor:

EKİMDE BU 3 AĞACI MUTLAKA BUDAYIN

Kayısı Ağacı

Kayısı ağaçlarının bir sonraki büyüme döneminde erkenden çiçek açabilmesi için, ekim ayının ortasına kadar budama işlemi yapılmalıdır. Eylül ayında hasadı yapılan bu ağaçlar, geç budama ile kış soğuklarına daha dayanıklı hale gelir. Bahçıvanlar, yeni sürgünlerin çıkması için dalların inceltilmesini öneriyor. Uygun bir budama ile mayısın ilk haftasında kayısı hasadına başlanabileceği belirtiliyor.