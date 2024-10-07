Ek İş Olarak Başladı, 'Erkekler Yapamaz' Diyenlere Aldırmadı... Şimdi Siparişlere Yetişemiyor

Adım adım ilerlediği başarı hikayesini anlatan Mehmet Ali Çınar, “2011 yılında Meram Devlet Hastanesinde personel olarak göreve başladım. O dönemdeki şartlarda mevcut ücret yeterli gelmediğinden anneme, 'sen bazlama yap, ben satacağım' dedim. Hastanede çalışan arkadaşlarıma bazlama satarak başladık. Sonradan evimizi hastanenin arkasına taşıdık, bazlama arası peynirli, tereyağlı gibi çeşitlere başladık ve işlerim çok güzel gitti. İlerleyen zamanlarda da işi öğrenince, bazlama yapmak bana kaldı. Dükkan açmak için herhangi bir maddi gücüm yoktu. Hastane de o dönemde taşınmak zorunda kalınca, Mevlana Müzesi tarafından sıkma üzerine bir yere ortak oldum. İş orada tutmadı. Tutmayınca eski model arabamı satıp kendime 10 metrekare bir dükkan açtım. Denetim için gelen görevliler bile '10 metrekareye nasıl sığdırdın sen bu malzemeleri' diye şaşırdı. Dükkanı açtığımızda pandemiye yakalandım, bu süreçte maddi sıkıntılar çektim. Allah'ım bir şekilde geçim kolaylığı verdi. Sonra pandemi kalktı işler yürümeye başladı. İşler büyümeye başladı ve yaklaşık 1 yıldır yeni yerime geçtim. Buradan daha bir büyük yere gidip Konya lezzetlerini dünya çapında duyurmak gibi hedefim var. Türkiye'nin tek erkek sıkmacı unvanı şu an bende ve marka patentine varana kadar her şeyimizi almış bulunmaktayız” dedi.