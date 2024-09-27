Ege'de Değil Afşin'de! Televizyonda Görerek Keşfetti: Tam 4 Ton Hasat Ediyor

Benli, ürünlerinin artık tanındığını ve talep gördüğünü belirterek, yörede üzüm festivali düzenlenmesini istediklerini şu sözlerle ifade etti:

"Artık üretimlerimiz rayına oturdu. Üzümlerimiz tanınıyor, biliniyor ve beğeniliyor. Biz büyüklerimizden burada her yıl yapılmak üzere üzüm festivali ya da şenliği istiyoruz."

Afşin bölgesinde üzüm yetiştiriciliğine olan ilginin artmasıyla birlikte, bu cins üzümün gelecekte daha fazla üretici tarafından tercih edilmesi bekleniyor.