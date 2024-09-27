Ege'de Değil Afşin'de! Televizyonda Görerek Keşfetti: Tam 4 Ton Hasat Ediyor
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan Tahsin Benli, 9 yıl önce başladığı üzüm yetiştiriciliğinde büyük başarı sağladı. Televizyonda gördüğü üzüm yetiştiriciliği programından ilham alarak bu işe başlayan Benli, 8 dönümlük arazisinden tam 4 ton üzüm hasadı yaptı.
Kaynak: İHA
Üzüm yetiştiriciliğine başladığı Başüstü Mahallesi'nde, üzümlerinin büyük ilgi gördüğünü belirten Benli, şeker hastalarının da bu özel üzümleri sıklıkla tercih ettiğini söyledi.
Benli, üretim sürecine ilişkin bilgi verdi. Benli, "Dönümünden 4 ton üzüm aldığımız bağımızda 4 çeşit üzüm yetiştiriyoruz. Bir televizyon programında izlediğim üzüm yetiştiriciliğini kendi imkanlarımla ilçede başlattım. Ürünlerimizin hasadı yapılır yapılmaz hızla tükeniyor. Çarşamba ve pazar günleri Afşin kapalı pazar yerinin yanında bulunan açık pazar yerinde, diğer günlerde ise şehir merkezinde satışa sunuyoruz. Üzümlerimize ilgi hayli büyük" ifadelerini kullandı.
Benli, ürünlerinin artık tanındığını ve talep gördüğünü belirterek, yörede üzüm festivali düzenlenmesini istediklerini şu sözlerle ifade etti:
"Artık üretimlerimiz rayına oturdu. Üzümlerimiz tanınıyor, biliniyor ve beğeniliyor. Biz büyüklerimizden burada her yıl yapılmak üzere üzüm festivali ya da şenliği istiyoruz."
Afşin bölgesinde üzüm yetiştiriciliğine olan ilginin artmasıyla birlikte, bu cins üzümün gelecekte daha fazla üretici tarafından tercih edilmesi bekleniyor.