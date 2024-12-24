Efsane Stadı Fareler Bastı: Milyonlarca Taraftar İsyanda
Premier Lig'de zor günler geçiren Manchester United'ın tarihi stadı Old Trafford'u fareler bastı.
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Premier Lig'de zor bir sezon geçiren Manchester United, yalnızca saha performansı ile değil, stadyumundaki hijyen sorunlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Tarihi Old Trafford Stadı'nda yapılan denetimlerde, yemek kioskları ve kurumsal süitlerde kemirgen faaliyetine dair izlere rastlandığı bildirildi.
KEMİRGEN İZLERİ TESPİT EDİLDİ
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, hijyen müfettişleri, stadyumun belirli bölgelerinde kemirgen dışkısı buldu. Özellikle zemin seviyesindeki kurumsal süitlerde ve taraftarlara yiyecek satışı yapılan bir kioskta farelerin aktif olduğu tespit edildi.
HIJYEN PUANI DÜŞTÜ
Denetimler sonucunda Old Trafford’un hijyen derecelendirmesi, 5 yıldız üzerinden 2 yıldıza geriledi. Bu, stadyumun önceki dört yıldızlık derecesine kıyasla ciddi bir düşüş anlamına geliyor.
Geçmişte de benzer sorunlar yaşandığı biliniyor. UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynanan Manchester United - Bodo/Glimt maçında, sahaya bir farenin girmesi büyük yankı uyandırmıştı.