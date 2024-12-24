Efsane Stadı Fareler Bastı: Milyonlarca Taraftar İsyanda

Premier Lig'de zor bir sezon geçiren Manchester United, yalnızca saha performansı ile değil, stadyumundaki hijyen sorunlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Tarihi Old Trafford Stadı'nda yapılan denetimlerde, yemek kioskları ve kurumsal süitlerde kemirgen faaliyetine dair izlere rastlandığı bildirildi.