Düzce'de Uyuşturucu Baskını: Koçbaşı ve Narkotik Köpek İle Arama Yapıldı

Düzce'de polis ekipleri tarafından baskın düzenlenen evin kapısı koçbaşı ile kırıldıktan sonra narkotik köpeği eşliğinde arama gerçekleştirildi.

Düzce'de Uyuşturucu Baskını: Koçbaşı ve Narkotik Köpek İle Arama Yapıldı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadelede polis ekipleri, koçbaşı ile kapıyı kırarak girdiği evde uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı 2 kişi adli makamlarca tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 ayrı adrese baskın yaptı. Koçbaşı ile evin kapısı kırılırken, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Azmimilli Mahallesinde ikametinde uyuşturucu madde olduğuna yönelik bilgiler elde edilmesi üzerine polis ekiplerince yapılan operasyonda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 7 suç kaydı bulunan Y.İ.’nin (30) evinde yapılan aramada 100 gram sentetik kannabinoid, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.
Çay Mahallesinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan R.Ç. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada ise 240 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ecstasy hap ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli makamlara sevk edilen Y.İ. ve R.Ç. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İHA

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