Düzce'de 4 Kaçak Göçmen Yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurda giren 4 kaçak göçmen yakalandı.

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Düzce'de 4 Kaçak Göçmen Yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına ilişkin gerçekleştirdikleri operasyon kapsamında 4 kaçak göçmeni yakaladı.


Düzce İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı kapsamında 4 şahsa işlem yapıldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Düzce kaçakçı Düzensiz göçmen
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