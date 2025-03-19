Düzce'de 4 Kaçak Göçmen Yakalandı
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurda giren 4 kaçak göçmen yakalandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına ilişkin gerçekleştirdikleri operasyon kapsamında 4 kaçak göçmeni yakaladı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı kapsamında 4 şahsa işlem yapıldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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