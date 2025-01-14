Duyanlar Şoke Oluyor... Dünyada Cehenneme Açılan 5 Kapı Var, Biri Türkiye'de!

Cehennem, tarih boyunca farklı kültürlerde çeşitli şekillerde anlatılmış ve çoğu zaman yeryüzünde var olan gerçek bir yer olarak kabul edilmiştir. Ancak günümüzde, cehennemin sadece bir kavram olduğu kabul edilse de, bazı yerler hâlâ cehenneme açılan kapılar olarak kabul edilmektedir. Uzmanlar, bu yerlerin bilimsel açıdan ilginç özelliklere sahip olabileceğini belirtiyor.

Dünyada cehenneme açıldığına inanılan 5 kapı var. Bu kapıların bulunduğu ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

İşte cehenneme açılan 5 kapı...

İZLANDA

İzlanda'nın Hekla yanardağı, Orta Çağ'dan bu yana cehennemin kapısı olarak görülmektedir. Yüksekliği 1.491 metreyi bulan bu yanardağ, patlamalar sonucu ölüme yol açan olaylarla tanınmıştır. 1104 yılında gerçekleşen büyük patlama, Hekla'nın cehennemle ilişkilendirilmesine yol açmıştır. Orta Çağ'da bazı yazarlara göre, Hekla, cehennemin en derin noktasına açılan bir kapıydı. Bu inanış, yüzyıllar boyunca sürmüştür.

İSRAİL

İsrail'deki Gehenna Vadisi, Hristiyanlıkta cehennemle ilişkilendirilen bir diğer mekândır. İsa'nın zamanında, bu bölge kötü bir yer olarak kabul edilmiştir. Gehenna, Eski Kudüs’ün güneybatısındaki bir vadi olup, burada eski İsraillilerin çocuk kurban ettiği düşünülüyordu. İsa, cehennemi anlatırken bu vadiyi kullanmış ve günahkârların burada sonsuza kadar azap çekeceklerini belirtmiştir. Gehenna, zamanla Hristiyanlıkta cehennemle özdeşleşmiştir.



Gehenna

TÜRKİYE

Türkiye'nin Hierapolis antik kenti de cehenneme açılan bir kapı olarak kabul edilmektedir. Bu eski Roma şehri, yeraltı dünyasına açılan bir geçit barındırıyordu. 2011 yılında keşfedilen bu geçit, bir zamanlar hayvan kurbanlarının öldürüldüğü bir alan olarak kullanılıyordu.



Hierapolis Antik Kenti

Strabon'un yazdığına göre, bu alan o kadar tehlikeliydi ki içeri giren hayvanlar anında ölüyor, rahipler ise zarar görmüyordu. Günümüzde bilim insanları, bu bölgenin aktüel bir volkanik fay hattı üzerinde bulunduğunu ve tehlikeli gazların ölümcül etkiler yarattığını keşfetmişlerdir.

Hierapolis Antik Kenti'ndeki yeraltı geçidi

BELİZE

Belize'deki Actun Tunichil Muknal mağarası, Maya medeniyetinin cehennemle ilişkilendirdiği bir başka mekan olarak öne çıkmaktadır. Bu mağara, Maya yeraltı dünyası Xibalba'ya açılan bir kapı olarak kabul ediliyordu. Mağarada yapılan kazılar, burada insan kurbanlarına ait kalıntılara rastlanmıştır.

Özellikle bir kurbanın kemikleri, uzun yıllar boyunca kristalleşerek 'Kristal Kız' olarak adlandırılmasına yol açmıştır. Mayalar, yeraltı dünyasına geçişi sağlamak için burada kurbanlar sunmuşlardır.



Actun Tunichil Muknal Mağarası

İRLANDA

İrlanda'daki St. Patrick's Purgatory ise, Orta Çağ'da cehennemle ilişkilendirilen bir diğer önemli mekandır. Station Adası'nda bulunan bu mağaralar, insanların cehennemin görüntülerini görebileceği yerlermiş. Aziz Patrick, İrlanda'daki paganları Hristiyanlaştırmak amacıyla Tanrı'ya dua etmiş ve bu dua sonucunda bir "araf çukuru" vizyonu görmüştür. Bu çukur, cehennem ateşi ve canavarlarıyla dolu olarak betimlenmiş ve dönemin Hristiyanları için bir uyarı olmuştur.



St. Patrick's Purgatory