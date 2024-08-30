Duvardaki Küf Lekelerini Saniyede Yok Ediyor: Çamaşır Suyundan Çok Daha Etkili

Apartmanlar başta olmak üzere birçok dairenin duvarlarında sık sık küf sorunu görülür.



Yetersiz havalandırılan odalarda görülen rutubet, birçok insan için boya ve badana işlemine başvurulmasına neden olabilir. Oysa duvarlardaki rutubet ve küf izlerini boya yaptırmadan da tamamen temizlemek mümkün. Çoğu insan, duvarları çamaşır suyuna batırılmış bir bezle silmeyi tercih ediyor olsa da, bu yöntem hiçbir zaman istenilen sonucu vermeyecektir.



BANYO DUVARLARINI İLK GÜNKÜ BEYAZLIĞINA ÇEVİRECEK



Evlerin en az hava alan bölgelerinin başında gelen banyolarda sık sık görülen bu sorunun önüne geçebilmek için ihtiyacınız olan malzemeler ise oldukça basit. Her mutfakta bulunan malzemelerden hazırlanacak bu karışım banyo duvarlarının yanı sıra fayans aralarında biriken kirleri temizlemek için de oldukça etkilidir.