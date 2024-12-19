Duşta İdrar Yapmanın İlginç Faydası Ortaya Çıktı: Meğer Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz
Son zamanlarda yapılan bir araştırma, duşta idrar yapmanın beklenmedik faydaları olduğunu ortaya koydu. "Bathing Bad" adlı çalışmaya göre, insanların büyük bir kısmının duşta idrarını yaptığı belirtildi. Peki, bu alışkanlığın sağlığa ve çevreye etkileri neler? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Yakın zamanda yayımlanan "Bathing Bad" adlı araştırmaya göre, insanların %76'sı duşta idrar yaptığını kabul ediyor. Pek çok kişiye itici gelse de, bu alışkanlığın hem sağlık hem de çevresel açıdan faydalar sağladığı belirtiliyor. Duş ekipmanları markası Rains to You, bu alışkanlığın etkilerini incelemek üzere pratisyen hekim ve adli tıp uzmanı Dr. Hana Patel ile çalıştı.
DUŞTA İDRAR YAPMANIN İLGİNÇ FAYDASI
Dr. Hana Patel, bazı kültürlerde uygulanan oturarak veya çömelerek idrar yapma pozisyonunun pelvik taban kaslarını rahatlatmaya yardımcı olduğunu belirtti. Bu pozisyonun, mesanenin daha etkin bir şekilde boşalmasını sağladığını ve idrar yolu enfeksiyonu riskini azalttığını ifade etti.
Dr. Patel, "Akan suyun sesi, erkeklerde parasempatik sinir sistemini harekete geçirerek pelvik taban kaslarının gevşemesine ve mesanenin rahatlamasına yardımcı olabilir. Bu durum, idrar yapmayı hem fiziksel hem de duygusal olarak kolaylaştırır." dedi.
LİTRELERCE SU TASARRUFU SAĞLANIYOR
Rains to You’nun sözcüsü Darren Smith, duşta idrar yapmanın çevresel faydalarını dile getirdi. Smith, bu yöntemle bir ailenin yılda 2.500 ila 4.000 litre arasında su tasarrufu yapabileceğini ve bunun hem çevreye hem de su faturalarına olumlu etkisi olduğunu belirtti.
DUŞTA İDRAR YAPMANIN BAZI ZARARLARI DA BULUNUYOR
Bununla birlikte, bu alışkanlığın bazı riskleri de bulunuyor. Dr. Patel, enfeksiyon riski konusunda şu uyarılarda bulundu:
"İdrar steril olsa da, enfeksiyon varlığında bakterilerle temas enfeksiyon riskini artırabilir. Ayrıca, duş zeminlerinde bakteri ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) gibi patojenler birikebilir. Eğer duşu başkalarıyla paylaşıyorsanız, bu konuda dikkatli olunması gerekir."
Duşta idrar yapma alışkanlığı, doğru şartlarda uygulandığında faydalar sunabilirken, hijyen ve paylaşımlı alanlar konusunda dikkatli olunması gerektiği bir kez daha vurgulanıyor.