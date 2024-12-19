Duşta İdrar Yapmanın İlginç Faydası Ortaya Çıktı: Meğer Yıllarca Yanlış Biliyormuşuz

DUŞTA İDRAR YAPMANIN İLGİNÇ FAYDASI

Dr. Hana Patel, bazı kültürlerde uygulanan oturarak veya çömelerek idrar yapma pozisyonunun pelvik taban kaslarını rahatlatmaya yardımcı olduğunu belirtti. Bu pozisyonun, mesanenin daha etkin bir şekilde boşalmasını sağladığını ve idrar yolu enfeksiyonu riskini azalttığını ifade etti.

Dr. Patel, "Akan suyun sesi, erkeklerde parasempatik sinir sistemini harekete geçirerek pelvik taban kaslarının gevşemesine ve mesanenin rahatlamasına yardımcı olabilir. Bu durum, idrar yapmayı hem fiziksel hem de duygusal olarak kolaylaştırır." dedi.