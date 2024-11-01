Duşta Bunu Yaşıyorsanız Aman Dikkat: Alzheimer Belirtisi Olabilir!
Duş alırken veya küvette vakit geçirirken fark edilebilecek bazı değişiklikler, Alzheimer hastalığının erken bir belirtisi olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Alzheimer, özellikle yaşlılarda en yaygın bunama türü olarak bilinir ve zamanla hafıza, düşünme becerileri gibi zihinsel yetenekleri aşındırarak kişinin yaşamını etkiler.
Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, erken teşhis, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak ve semptomları yönetmek için önemli rol oynar.
DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA
Alzheimer’ın bilinen klasik belirtileri arasında hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü ve günlük işlerde zorlanma yer alsa da, uzmanlar, hastalığın daha hızlı teşhis edilmesini sağlayabilecek yeni bir işarete dikkat çekiyor. Chicago Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre, koku duyusunda belirgin bir azalma, Alzheimer hastalığının olası erken bir uyarı işareti olabilir.
ÖZELLİKLE DUŞ SIRASINDA FARK EDİLEBİLİYOR
Özellikle duş alırken ya da kişisel bakım sırasında kullanılan ürünlerin, örneğin şampuan veya sabunun, kokusunu algılayamama durumu, bu erken belirtiyi fark etmenin bir yolu olabilir. Uzmanlar, koku alma duyusundaki bu değişikliğin Alzheimer hastalığının ilk evrelerinde gözlemlenebileceğini öne sürüyor. Bu da, bireylerin hastalığı daha erken fark ederek gerekli önlemleri alma imkanını artırabilir.
KOKU KAYBINA DİKKAT
Chicago Üniversitesi’nden koku ve sinir sistemi alanında uzman Jayant M. Pinto’nun liderlik ettiği araştırmada, 515 yaşlı yetişkinin koku alma yetenekleri incelendi ve koku işlevindeki azalma ile beynin koku ve hafızayla ilişkili bölgelerinde yapısal değişiklikler arasında bağlantı bulundu. Pinto, koku kaybının beyinde gri madde kaybıyla ilişkili olduğunu belirterek, bu duyunun erken uyarı olarak dikkate alınmasının önemini vurguluyor.