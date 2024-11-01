Duşta Bunu Yaşıyorsanız Aman Dikkat: Alzheimer Belirtisi Olabilir!

Alzheimer, özellikle yaşlılarda en yaygın bunama türü olarak bilinir ve zamanla hafıza, düşünme becerileri gibi zihinsel yetenekleri aşındırarak kişinin yaşamını etkiler.

Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmamakla birlikte, erken teşhis, hastalığın ilerleyişini yavaşlatmak ve semptomları yönetmek için önemli rol oynar.

DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA

Alzheimer’ın bilinen klasik belirtileri arasında hafıza kaybı, odaklanma güçlüğü ve günlük işlerde zorlanma yer alsa da, uzmanlar, hastalığın daha hızlı teşhis edilmesini sağlayabilecek yeni bir işarete dikkat çekiyor. Chicago Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre, koku duyusunda belirgin bir azalma, Alzheimer hastalığının olası erken bir uyarı işareti olabilir.