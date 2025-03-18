Duşakabin Camlarındaki Lekelerei Anında Temizliyor! İlk Günkü Gibi Parlak Görünecek
Duşakabin camlarında zamanla oluşan kireç ve su lekelerinden hızlı ve etkili bir şekilde kurtulabilirsiniz. Basit ama etkili bir yöntemle camları ilk günkü parlaklığına kavuşturmak artık çok kolay.
Kaynak: Haber Merkezi
Banyo temizliğinde en zor alanlardan biri olan duşakabin camları, zamanla kireç, su lekeleri ve sabun kalıntıları nedeniyle mat bir görünüm alır. Ancak pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç duymadan, evde bulunan malzemelerle camları ilk günkü gibi parlak hale getirmek mümkün. İşte kolayca uygulayabileceğiniz pratik yöntem...
1 su bardağı beyaz sirke
1 yemek kaşığı karbonat
1 tatlı kaşığı bulaşık deterjanı
1 su bardağı ılık su
Sprey şişesi
Mikrofiber bez veya sünger
LEKELERİ ANINDA ÇIKARAN TEMİZLİK YÖNTEMİ
Sprey şişesine sirke, karbonat, bulaşık deterjanı ve suyu ekleyin. Karışım köpürebileceğinden dikkatli olun.
Hazırlanan karışımı duşakabin camlarına sıkın ve 5-10 dakika bekleyin.
Yumuşayan lekeleri mikrofiber bez veya süngerle silerek temizleyin.
Son olarak temiz suyla durulayıp kuru bir bezle silin.
Bu basit yöntem sayesinde duşakabin camları yeniden parlak ve lekesiz bir görünüme kavuşacak.