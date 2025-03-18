Duşakabin Camlarındaki Lekelerei Anında Temizliyor! İlk Günkü Gibi Parlak Görünecek

LEKELERİ ANINDA ÇIKARAN TEMİZLİK YÖNTEMİ

Sprey şişesine sirke, karbonat, bulaşık deterjanı ve suyu ekleyin. Karışım köpürebileceğinden dikkatli olun.

Hazırlanan karışımı duşakabin camlarına sıkın ve 5-10 dakika bekleyin.

Yumuşayan lekeleri mikrofiber bez veya süngerle silerek temizleyin.

Son olarak temiz suyla durulayıp kuru bir bezle silin.

Bu basit yöntem sayesinde duşakabin camları yeniden parlak ve lekesiz bir görünüme kavuşacak.