Duş başlığındaki kalıplaşmış kireci söküp atıyor: Tıkalı tüm delikleri açıyor. Duş başlığındaki kireç nasıl temizlenir?

Zaman içerisinde duş başlıklarında tıkanmalar meydana gelirken, duş başlıklarının düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

Duş başlıklarında yaşanılan tıkanmalar yalnızca görünüm açısından değil aynı zamanda çeşitli sağlık problemlerinin oluşmasına da zemin hazırlamaktadır.

Tıkanan duş başlıklarının arka bölümünde oluşan kireçlenmeler ve küflenmeler kişinin cildinde egzama ve sivilce gibi problemlerinin oluşmasını tetikleyebilmektedir.

Dolayısıyla duş başlıklarını düzenli olarak temizlemeyi ihmal etmeyin. İşte duş başlığını temizlemenin pratik ve etkili yolu...