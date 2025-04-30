Durduğunuz Yerde Bile Hayati Tehlikesi Var: Uzman İsim 'Sigaradan Kat Kat Zararlı' Diyerek Açıkladı

Dr. Williams, “Bazı hastalar gün boyunca ayakta olduklarını söylüyorlar, ancak bu beni pek ikna etmiyor” diyerek açıklıyor. Ona göre ayakta durmak, aktif olmak anlamına gelmiyor. Asıl önemli olan, vücudu düzenli olarak harekete geçirmek. Düzenli fiziksel aktivitenin; tansiyonu dengede tutmaktan kilo kontrolüne, kolesterol seviyelerini iyileştirmekten kemik ve kasları güçlendirmeye kadar birçok olumlu etkisi bulunuyor. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlenmesine, zihinsel fonksiyonların gelişmesine ve ruh halinin iyileşmesine de katkı sağlıyor.

Ancak ne yazık ki çoğu insan bu hareketliliği yaşamına dahil edemiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre, yetişkinlerin yalnızca üçte biri önerilen haftalık 150 dakikalık orta şiddette fiziksel aktiviteyi gerçekleştirebiliyor. Dahası, her dört kişiden biri günde sekiz saatten fazla oturarak zaman geçiriyor. Bu durum kalp rahatsızlıkları, şeker hastalığı, obezite, depresyon ve bazı kanser türleriyle doğrudan bağlantılı.

SİGARA KADAR ETKİLİ

8 bin kişiyi kapsayan bir çalışmada ise, uzun süre oturmanın yaşam süresini kısaltabileceği sonucu ortaya kondu. Dr. Williams, bu durumu şöyle özetliyor:

Artık hareketsizlik, sigaranın yerini aldı. Ve gerçekten de onun kadar tehlikeli.

Pek çok kişi için çözüm olarak gösterilen ayakta çalışma masaları ise sanıldığı kadar etkili olmayabilir. Sağlık uzmanı Ben Greenfield’a göre, “İster oturun ister ayakta durun, 60 ila 90 dakikadan fazla hareketsiz kalmak vücut için olumsuz etkiler doğuruyor.”

PEKİ NELER YAPILMALI?

Williams, çözümün basit ama etkili olduğuna dikkat çekiyor. Williams'a göre, ayağa kalkmak yetmez, hareket etmek gerekir. Gün içinde toplamda 30 dakikayı bulacak şekilde kısa yürüyüşler, merdiven çıkmak ya da tempolu aktiviteler yapmak; kalp atış hızını artırarak sağlığın korunmasına büyük katkı sağlar.

Sonuç olarak uzmanlar, masa başında çalışanlara her yarım saatte bir küçük bir yürüyüş ya da gerinme molası vererek aktif kalmalarını öneriyor. Unutmayın, küçük hareketler büyük farklar yaratabilir.

Kaynak: Haber Merkezi