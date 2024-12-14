Dünyayı Yönetmeye Aday Lider Ruhlu Kan Grupları Açıklandı! Bilim Dünyası İkiye Bölündü

BİLİMSEL KANITLAR TARTIŞMALI

Her ne kadar bu tür iddialar ilgi çekici olsa da, kan gruplarının kişilik üzerindeki etkileri bilimsel açıdan net bir şekilde kanıtlanmış değil. Ancak, bazı araştırmalar kan gruplarının sağlık, stres yönetimi ve davranışsal eğilimler üzerinde dolaylı etkilerinin olabileceğini öne sürüyor.